違う作品なのにタイトルが同じで混乱、本国での原題と日本公開時のタイトルが違って混乱…。洋画ファンが一度や二度は経験してきたであろう「あるある」なパニックに対処すべく、ワーナー ブラザース ジャパンがとある注意喚起を促してくれている。

ワーナー ブラザース ジャパンは公式にて、2026年5月15日公開の『THE MUMMY／#ザ・マミー 棺の中の少女』を宣伝する投稿をポスト。

「【お知らせ】ブレンダン・フレイザーは、5.15(金)公開の映画『THE MUMMY／#ザ・マミー 棺の中の少女』に出演しておりません」と呼びかけている。

【お知らせ】ブレンダン・フレイザーは、.(金)公開の映画『THE MUMMY／ 棺の中の少女』に出演しておりません。 - ワーナー ブラザース ジャパン (@warnerjp)

シリーズファンはよく知るところだが、ブレンダン・フレイザー主演の『ハムナプトラ』の原題は「ミイラ」を意味する『The Mummy』。今回の『THE MUMMY／#ザ・マミー 棺の中の少女』は『ハムナプトラ』シリーズとはまた違う企画だが、共に1932年の古典ホラー映画『The Mummy』に基づいている。

ちなみに今回の映画の原題は、監督の名前を冠して“Lee Cronin's The Mummy（リー・クローニンのザ・マミー）”とされている。

事実、『ハムナプトラ』はシリーズ4作目となる最新作が現在しており、フレイザーが復帰することが大きな話題となっていたため、非常にタイムリーな内容でもある。

タイトルに「ザ・マミー」とつく作品は他にもあり、1932年の『ミイラ再生』をリブートした作品としてトム・クルーズ主演の『ザ・マミー／呪われた砂漠の王女』（2017）がある。また、メキシコの気鋭監督イッサ・ロペスによる2019年日本公開のも原題は“Tigers Are Not Afraid”だが、邦題は『ザ・マミー』となっている。

『THE MUMMY／#ザ・マミー 棺の中の少女』は、現代ホラー映画の2大巨塔、ジェイソン・ブラム＆ジェームズ・ワンがプロデュースする話題作。エジプトに駐在中のジャーナリスト一家の8歳の少女ケイティが失踪してから8年後、3千年前の棺から発見される。『死霊のはらわた ライジング』（2023）のリー・クローニン監督が、エジプトの呪いを題材にした恐怖を描く。

一方、原題『The Mummy』もとい『ハムナプトラ』シリーズ新作である『ハムナプトラ4（仮題）』は、オリジナルキャストのリック・オコーネル役ブレンダン・フレイザー、エヴリン役レイチェル・ワイズに続き、ジョナサン役ハナーが。現時点では詳細は明かされていないが、既報では2008年公開の『ハムナプトラ3 呪われた皇帝の秘宝』の出来事を踏まえない続編になるとされている。

『THE MUMMY／#ザ・マミー 棺の中の少女』は2026年5月15日日本公開。

ブレンダン・フレイザー主演『ハムナプトラ』シリーズ最新作『ハムナプトラ4（仮題）』は米国で2028年5月19日公開予定。

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