ロッテ、5月2日の西武戦におさるのジョージが来場 宮崎竜成「『ジョージに似てる！』と言われていて…」
ロッテは17日、5月2日の西武戦で、パ・リーグ6球団のコラボグッズの発売が決定したことを記念し、「おさるのジョージ」が来場することになったと発表した。
当日は、ジョージが来場し、マリーンズストアミュージアム店にてコラボグッズを1会計あたり5,000 円（税込）以上購入した方に先着で、写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施。今回販売するコラボグッズは、マリーンズのユニホームを着用した「おさるのジョージ」が描かれたベースボールシャツやトートバッグなど計12商品のラインナップ。
販売はマリーンズオンラインストアにて5月1日12時00分から、マリーンズストア ミュージアム店では5月1日13時00分から開始。
▼ 宮崎竜成内野手 コメント
「友人からもよく『ジョージに似てる！』と言われていて、家にもグッズがあるぐらいとても親しみのあるキャラクターです。今年もコラボグッズが発売されると聞いてとてもうれしいです！ぜひ皆さんもグッズを手に入れて、球場にお越しください！」
▼ 「おさるのジョージ」コラボグッズ 商品詳細
・ベースボールシャツ (adult)：4,950円
・ベースボールシャツ (kids)：3,850円
・フェイスタオル：2,530円
・マフラータオル：2,530円
・ハンドタオル：1,100円
・2連アクリルキーホルダー：1,100円
・ステッカーセット：880円
・トートバッグ：3,520円
・ナップサック：2,530円
・缶バッチ(シークレット)：660円
・ぬいぐるみバット：2,200円
・ぬいぐるみボール：1,870円
・ホームベースクッション：3,850円
※全て税込み