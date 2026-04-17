ロッテは17日、5月2日の西武戦で、パ・リーグ6球団のコラボグッズの発売が決定したことを記念し、「おさるのジョージ」が来場することになったと発表した。

当日は、ジョージが来場し、マリーンズストアミュージアム店にてコラボグッズを1会計あたり5,000 円（税込）以上購入した方に先着で、写真撮影会や一緒にダンスができる参加型イベントを実施。今回販売するコラボグッズは、マリーンズのユニホームを着用した「おさるのジョージ」が描かれたベースボールシャツやトートバッグなど計12商品のラインナップ。

販売はマリーンズオンラインストアにて5月1日12時00分から、マリーンズストア ミュージアム店では5月1日13時00分から開始。

▼ 宮崎竜成内野手 コメント

「友人からもよく『ジョージに似てる！』と言われていて、家にもグッズがあるぐらいとても親しみのあるキャラクターです。今年もコラボグッズが発売されると聞いてとてもうれしいです！ぜひ皆さんもグッズを手に入れて、球場にお越しください！」

▼ 「おさるのジョージ」コラボグッズ 商品詳細

・ベースボールシャツ (adult)：4,950円

・ベースボールシャツ (kids)：3,850円

・フェイスタオル：2,530円

・マフラータオル：2,530円

・ハンドタオル：1,100円

・2連アクリルキーホルダー：1,100円

・ステッカーセット：880円

・トートバッグ：3,520円

・ナップサック：2,530円

・缶バッチ(シークレット)：660円

・ぬいぐるみバット：2,200円

・ぬいぐるみボール：1,870円

・ホームベースクッション：3,850円

※全て税込み