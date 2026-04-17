2児の母・安田美沙子、テーブルびっしり豪華手料理に絶賛の声「彩り綺麗」「子どもも喜びそう」
【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの安田美沙子が4月15日、自身のInstagramを更新。手料理のショットを公開した。
【写真】43歳2児のママタレ「豪華すぎてびっくり」テーブルびっしり手巻き寿司具材
安田は「最近のごはんたち」とつづり、手料理の写真を投稿。大量のマグロの切り身、白米、サラダ、手巻きセットと思われるサーモン、納豆。しらす、大葉やきゅうりなどが盛られた大皿、卵焼きなどがずらりと並んだショットが公開されている。そのほか、粕汁が並ぶ食卓やアップルパイの写真などが投稿されている。
この投稿には「食卓豪華すぎてびっくり」「彩り綺麗」「栄養満点で子どもも喜びそう」「こんなにたくさんすごすぎる」などといった声が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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【写真】43歳2児のママタレ「豪華すぎてびっくり」テーブルびっしり手巻き寿司具材
◆安田美沙子、手料理ショット披露
安田は「最近のごはんたち」とつづり、手料理の写真を投稿。大量のマグロの切り身、白米、サラダ、手巻きセットと思われるサーモン、納豆。しらす、大葉やきゅうりなどが盛られた大皿、卵焼きなどがずらりと並んだショットが公開されている。そのほか、粕汁が並ぶ食卓やアップルパイの写真などが投稿されている。
◆安田美沙子の投稿に反響
この投稿には「食卓豪華すぎてびっくり」「彩り綺麗」「栄養満点で子どもも喜びそう」「こんなにたくさんすごすぎる」などといった声が寄せられている。
安田は、2014年にファッションデザイナーの下鳥直之氏と結婚。2017年に第1子長男、2020年に第2子次男を出産している。（modelpress編集部）
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