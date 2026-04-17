中村江里子アナ、母・妹・娘3世代で軽井沢旅行 顔出しショットに「そっくり」「みんな美人」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】フリーアナウンサーの中村江里子が4月16日、自身のInstagramを更新。家族との旅行写真を公開し反響を呼んでいる。
【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「みんな美人」母・妹・娘3世代で軽井沢旅行
中村は「怒涛の東京滞在から戻りました。まずはパリに寄ってYouTubeの撮影などしてからミラノへ戻ります」とつづり、旅行先での写真を複数枚投稿。母と娘を連れて星のや軽井沢に滞在し、娘に陶芸やマッサージ体験をプレゼントしたという。中村の母を中村と娘で支えながら一緒に歩いたり、屋内で集合写真を撮ったりと旅行を満喫している姿を公開した。
更に友人達まで軽井沢にサプライズで駆けつけ、素敵な時間を過ごせたという中村は「母、妹、娘も参加しての賑やかな夜。翌朝、娘から『ママは本当に素敵なお友達に囲まれていて私も幸せ』と言われました」とコメントしている。
この投稿にファンからは「みんな楽しそう」「家族で軽井沢羨ましい」「仲良しですね」「素敵な思い出ですね」「親孝行素晴らしい」「そっくり」「みんな美人」など反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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【写真】フランス人と結婚の57歳元フジアナ「みんな美人」母・妹・娘3世代で軽井沢旅行
◆ 中村江里子アナ、母娘3世代で軽井沢へ
中村は「怒涛の東京滞在から戻りました。まずはパリに寄ってYouTubeの撮影などしてからミラノへ戻ります」とつづり、旅行先での写真を複数枚投稿。母と娘を連れて星のや軽井沢に滞在し、娘に陶芸やマッサージ体験をプレゼントしたという。中村の母を中村と娘で支えながら一緒に歩いたり、屋内で集合写真を撮ったりと旅行を満喫している姿を公開した。
◆中村江里子アナの投稿に反響
この投稿にファンからは「みんな楽しそう」「家族で軽井沢羨ましい」「仲良しですね」「素敵な思い出ですね」「親孝行素晴らしい」「そっくり」「みんな美人」など反響が寄せられている。
中村アナは1999年、フジテレビを退社しフリーアナウンサーに転身。2001年にフランス人実業家のシャルル・エドゥアール・バルト氏と結婚し、1男2女の母親となり、パリに在住。2025年9月より1年間、イタリア・ミラノに移住することを報告していた。（modelpress編集部）
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