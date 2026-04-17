榮倉奈々、ミニワンピ＆フラットシューズで圧巻美脚「異次元の脚の長さ」「オーラ凄すぎる」と反響
【モデルプレス＝2026/04/17】女優の榮倉奈々が4月16日、自身のInstagramを更新。ミニワンピースにフラットシューズなどを合わせたコーディネートを披露し、話題となっている。
【写真】イケメン俳優の38歳女優妻「ヒールじゃないのに異次元の脚の長さ」ミニワンピで圧巻美脚
榮倉は爽やかなブルーのストライプシャツに白のミニワンピース、フラットシューズなどを合わせたコーディネート姿を複数枚投稿。椅子に座って脚を組むポーズや全身ショットでは、シャツの裾からスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
この投稿に、ファンからは「ヒールじゃないのに異次元の脚の長さ」「脚のラインがとにかく綺麗」「大人の色気とスタイルの良さが両立してる」「オーラ凄すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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【写真】イケメン俳優の38歳女優妻「ヒールじゃないのに異次元の脚の長さ」ミニワンピで圧巻美脚
◆榮倉奈々、ミニワンピで美脚スラリ
榮倉は爽やかなブルーのストライプシャツに白のミニワンピース、フラットシューズなどを合わせたコーディネート姿を複数枚投稿。椅子に座って脚を組むポーズや全身ショットでは、シャツの裾からスラリと伸びた美しい脚が際立っている。
◆榮倉奈々の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「ヒールじゃないのに異次元の脚の長さ」「脚のラインがとにかく綺麗」「大人の色気とスタイルの良さが両立してる」「オーラ凄すぎる」などの声が上がっている。（modelpress編集部）
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