ウルトラマンシリーズ60周年！ 「ウルトラマン」よりハヤタ隊員がS.H.Figuartsで商品化決定S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズ10周年企画も進行中
【S.H.Figuarts ハヤタ・シン】 4月17日 商品化発表
(C)円谷プロ
BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」の商品化を発表した。
本商品はシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」から科学特捜隊のハヤタ・シンをS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。S.H.Figuartsでどのように表現されるのか、スーパーガンやベータカプセルが付くかなど続報に期待したい。
また、「ウルトラマンシリーズ」のアクションフィギュア「ウルトラアーツ」も10周年を迎え、S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズ10周年企画も進行中。
ウルトラマンシリーズ60周年- 魂ネイションズ公式/BANDAI SPIRITS TAMASHII NATIONS OFFICIAL (@t_features) April 17, 2026
そして
S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズ
10周年企画進行中！
こちらの続報にもご期待ください。#ウルトラマン60周年 #ウルトラアーツ10周年#ウルトラマン #ウルトラアーツ #t_shf pic.twitter.com/bYsV5uSfrm
(C)円谷プロ
※画像は作品中のものです。