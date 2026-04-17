【S.H.Figuarts ハヤタ・シン】 4月17日 商品化発表

BANDAI SPIRITSは、アクションフィギュア「S.H.Figuarts ハヤタ・シン」の商品化を発表した。

本商品はシリーズ60周年を迎える「ウルトラマン」から科学特捜隊のハヤタ・シンをS.H.Figuartsシリーズで立体化したもの。S.H.Figuartsでどのように表現されるのか、スーパーガンやベータカプセルが付くかなど続報に期待したい。

また、「ウルトラマンシリーズ」のアクションフィギュア「ウルトラアーツ」も10周年を迎え、S.H.Figuarts ウルトラマンシリーズ10周年企画も進行中。

(C)円谷プロ

※画像は作品中のものです。