ニッポン放送「高田文夫のラジオビバリー昼ズ」（月〜金曜・午前１１時半）は１７日、月曜アシスタントで左足首を骨折し入院中のタレントの松本明子が２０日の生放送で復帰することを発表した。

金曜アシスタントでタレントの磯山さやかが「来週４月２０日、月曜のビバリーは松本明子さん、戻ってきます」と発表した。

パーソナリティーで放送作家の高田文夫氏は「早いよ。休ませた方がいいよ」と心配していた。松本の復帰には、金曜レギュラーでタレントの松村邦洋がゲスト出演する。

松本はこの日、自身のＳＮＳで２０日に仕事復帰することを報告していた。

インスタグラムで松本は「医師より許可をいただき、当初の予定より早く、１９日に退院できることになりました」と伝え、「しばらくは松葉杖での移動となりますが、リハビリにも励みできるだけ早く回復できるよう努めてまいります。なお、体調は問題ございませんので、２０日のニッポン放送ラジオビバリー昼ズ、２２日のゴゴスマより復帰させていただく予定です！」と報告した。

松本は今月３日に自身のインスタグラムで骨折を報告。２日に自宅前で転倒し、左足首を骨折（病名は左足関節脱臼骨折）。約１か月間入院するため「しばらくの間休業」すると発表していた。