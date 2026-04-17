【ドラゴンころし】 4月28日13時より予約開始 11月以降 発売予定 価格：181,500円

謙信は、同社ブランド「ART OF WAR」よりスタチュー「ドラゴンころし」の受注を限定77体でART OF WAR公式ウェブショップにて4月28日13時より開始する。発売は11月以降を予定し、価格は181,500円。

本商品はマンガ「ベルセルク」の主人公・ガッツが振るう剣「ドラゴンころし」をスタチュー化。剣の大きさ、重量を感じさるリアルな彩色によりに鉄の塊そのもののような無骨な刀身を表現。敵の血油を吸い、鉄独特の錆びつきも表現され、大剣を握りしめるガッツの腕は生傷が絶えなく、手と柄に巻かれた布には血が染み込んだ彩色演出が施されている。

サイズは約 幅50×奥22×高33cmで剣の長さは40cmとなっており、太く、分厚く、重く、存在感ある造形となっている。

(C)三浦建太郎・スタジオ我画／白泉社 ／ 制作：ART OF WAR

※職人の手作りとなります。色・質感など画像の見え方と差が生じる場合があります。

※画像はイメージです。リリース内容、および画像は開発中のため変更になる場合がございます。

※お使いのディスプレイ機器によって、異なる色に見える場合があります。

※撮影、展示環境によって彩色の表現が画像と異なる色に見える場合があります。

※画像はサンプル（試作品）です。生産工程により一部変更になる可能性がございます。