SEKAI NO OWARI・Fukaseソロアルバム、CD発売日延期→豪華仕様が判明
SEKAI NO OWARI・Fukaseのソロ1stアルバム『Circusm』のCD発売日が、制作上の都合により当初の5月13日から7月29日発売に延期されることが決定した。
【画像】超豪華！Fukase『Circusm』デラックス盤
今回の延期の発表に合わせて、CD作品の詳細情報の一部が公開となった。デラックス盤と初回限定盤それぞれの製品サンプル画像が公開され、謎のベールに包まれていたパッケージの詳細が明らかになった。
数量限定生産のデラックス盤は、ファスナーで閉じられた重厚な合皮カバーの中に、撮り下ろしの写真や直筆のリリックを印刷した96ページのフォトブックが潜む、という超豪華仕様となっている。また、フォトブックの後方のページはくり抜かれており、そこに特殊印刷が施されたCDアルバムのジュエルケースが隠れている。CD全体が一つのアート作品として楽しめる一品となる。
さらには、デラックス盤だけの特典として、Fukaseのサインイベントへの応募抽選シリアルコードが封入されることも明らかとなった。こちらのイベント詳細は後日発表される。
ヒップホップの名門レーベルDef Jam Recordingsからリリースされる同作は、昨年12月に先行配信されている。CDにも注目が集まりそうだ。
【画像】超豪華！Fukase『Circusm』デラックス盤
今回の延期の発表に合わせて、CD作品の詳細情報の一部が公開となった。デラックス盤と初回限定盤それぞれの製品サンプル画像が公開され、謎のベールに包まれていたパッケージの詳細が明らかになった。
さらには、デラックス盤だけの特典として、Fukaseのサインイベントへの応募抽選シリアルコードが封入されることも明らかとなった。こちらのイベント詳細は後日発表される。
ヒップホップの名門レーベルDef Jam Recordingsからリリースされる同作は、昨年12月に先行配信されている。CDにも注目が集まりそうだ。