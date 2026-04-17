◇MLB レイズ5-3ホワイトソックス(日本時間17日、レート・フィールド)

ホワイトソックスに所属する村上宗隆選手がこの日、3番・ファーストで先発出場。3三振など4打数無安打で終え、打率.167と苦戦しています。

開幕から3戦連続本塁打で華々しいメジャーデビューを飾った村上選手。しかしこの日の試合前の時点では、ここまで18試合に出場し、本塁打こそ5本を放ち、ア・リーグ6位でしたが、74打席に立ち56打数10安打、打率.179と低迷していました。

そしてこの日は第1打席でシンカーをとらえセンターライナーに打ち取られると、その後の3打席はいずれも三振に終わり、チームも接戦を落とし両リーグ通じて最多の13敗目を喫しました。

村上選手は試合後の成績は78打席60打数10安打、打率.167。5本塁打9打点とチームの得点源として活躍する側面もあり、さらなる奮起が期待されます。

ただ17四球はア・リーグ2番目に多い記録(※17日時点)。選球眼のよさは変わらず発揮しており、今後メジャー投手への対応力が試される試練の日々が続くことになりそうです。