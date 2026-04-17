お笑いコンビ、オズワルドの伊藤俊介（36）が16日放送のテレビ朝日系「アメトーーク！」（木曜午後11時15分）に出演。大先輩から怒られたことを明かした。

番組の企画は「立ちトーーク」で、伊藤の話題になった。ヒコロヒーがお酒の席で気になった伊藤の行動を語ると、出川哲朗は「お酒の席じゃなくたって人をイラつかせる天才なんだから」と伊藤をイジった。

伊藤は「なんちゅうこと言うんですか！」とツッコんだ。ヒコロヒーは「なんでなんですか」と理由を聞くも、出川は「どうなんだろうね」とはぐらかした。

伊藤は自ら「この間、野球の番組の収録で…」と“事件”があったことを明かした。

アンガールズ田中卓志は「僕も出てました」と切り出し「野球の順位予想するみたいな番組でピッチャーのローテーションを考えるみたいな、そこでボケちゃって。一番ダメなやつなんですよ。そこで伊集院光さんにガチギレされた」と明かした。

蛍原徹や、ずん飯尾和樹は「珍しい！」と温厚なイメージの伊集院の行動に驚いた。出川は「藤浪投手っていう、デッドボールとか当てちゃう、良い投手なんだけど、ローテーション入れちゃって。伊集院くんが『藤浪はローテーション厳しいんじゃないか？』って言ったら、急にキレて『お前に藤浪の何がわかるんだよ』って言っちゃった」と収録現場を語った。

伊藤は「ノリになるかなって思って言ったんですけど…」と説明した。

田中は「その前の年に出川がヤクルトファンで、僕がカープファンで、出川さんとやり合って盛り上がればいいなって想定でいってて、そうしたら予想でヤクルトがみんなもう最下位でいいじゃんってなった。どっちが上かみたいな話したいのに。俺が出川さんとやり合うポジションなくなったと思って。伊藤とそんな感覚ないんだけど、ベイスターズファンだから、伊藤に『お前より絶対上だ』みたいなこと言ったら、『ふざけるな！』みたいなことが返ってきて。“伊藤イケる口じゃん”と思って。そのときに助けられて盛り上がりポイントを作ってくれた。俺はいいのよ。伊集院さんはダメでしょ」と伊藤が活躍した経験からの“事件”だったことを語った。

伊藤は「本当に、信じられないぐらい怖かったです」と大先輩におびえていた。