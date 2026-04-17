三浦璃来選手・木原龍一選手の「りくりゅうペア」が引退を発表したことについて、名古屋の街で聞きました。

【写真を見る】りくりゅうペア引退発表 名古屋の街では…｢次に何をするのか楽しみ｣｢愛知での活躍期待｣ 三浦璃来選手・木原龍一選手は｢新しいことに2人で挑戦｣

ミラノ・コルティナオリンピックフィギュアスケートペアで、日本人で初の金メダルを獲得したりくりゅうペア。17日朝、SNSで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました。チーム結成当初から応援してくださった皆様、本当にありがとうございました」と感謝をつづりました。

「次に何をするのか楽しみ」「愛知での活躍を期待」

2人の引退発表を受け、街の人は…

「頑張ったね、よくやった。（2人に期待することは）後の世代を育てていく」

「（2人が）次に何をするのか楽しみ」

「（木原選手と）同じ愛知県出身として愛知での活躍を期待している」

「シングルに比べると（ペアは）日の目を見ることが少なかったと思うので、（2人の）次の活躍や後に続く人たちが（ペアを）広めていってくれると」

今後について2人は「これからもペアを日本の皆様にもっと知っていただけるよう新しいことに2人で挑戦していきます」とSNSでコメントしています。