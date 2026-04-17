ラーム、デシャンボーは復帰を画策？ ツアー消滅ならLIVゴルフ選手はいずこへ？ PGAツアー選手も反応
突如、降って湧いたサウジアラビアの政府系ファウンド「PIF」が、LIVゴルフの資金援助を打ち切る可能性があるというニュース。PGAツアー選手、キャディ、マネジメントら多くの関係者が真偽を確かめようと落ち着かない。
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今週、行われている米男子ツアーのシグネチャーイベント「RBCヘリテージ」の会場も、のそ話題で持ちきりの様子だ。米ゴルフウィーク誌が伝えている。あるLIVゴルフ選手のマネジャーは「PIFがLIVゴルフから引きあげるような兆候はまったく見当たらない」と話す。実際にLIVゴルフのスコット・オニールCEOが、先週の「マスターズ」でもオーガスタ・ナショナルGCのクラブハウスで関係者と談笑する姿が見られた。元PGAツアー政策委員会メンバーのジョーダン・スピース（米国）は、ヘリテージの会場で「PGAツアーは、2?3年前からLIVゴルフが長期に渡って存続する場合と、消滅する場合と2通りのシナリオを考えていた」と話す。そのため今回のPIF撤退の噂も「まったくの想定外という訳ではない」と驚きではないという姿勢を見せた。スピースによると政策委員会は多くの案を検討してきたという。ブルックス・ケプカ（米国）は罰金を支払いPGAツアーへ復帰。しかしシグネチャーイベントの出場権は自身で獲得しなければならない。またパトリック・リード（米国）もLIVゴルフから脱退。1年の出場停止期間を経てDPワールドツアーからPGAツアーへの復帰を目指している。スピースは「PGAツアーへの復帰条件は選手によって異なるべき」とし、「PGAツアーメンバーに一度もなっていない選手もいるし、自分からメンバー資格を返上した選手もいる。一方でPGAツアーを提訴した選手もいる。そのことを忘れてはいけない」とも話した。LIVゴルフが開幕した2022年に、フィル・ミケルソン、ブライソン・デシャンボー（ともに米国）らLIVに参戦した11名の選手がPGAツアーを「独禁法違反」で提訴（のちに取り下げ）した経緯がある。スピースは「僕は意地悪ではないが、当時PGAツアーは非営利団体だったから、つまりは選手とチャリティ団体を訴えたということだ」と怒りは消えていない。ジョン・ラーム（スペイン）、キャメロン・スミス（オーストラリア）、そしてデシャンボーのマネジメントが「PGAツアーと交渉を始めているのではないか？」とキャディ間で憶測も飛び交っている。PGAツアーは今年1月、「復帰メンバー・プログラム」を発表。2022年?25年の間にメジャー、もしくは「プレーヤーズ選手権」に勝利している選手はPGAツアーのメンバー再申請が可能という方針を示した。締め切りは2月2日までだったが、この条件に合うラーム、デシャンボー、スミスの3人はオファーを受け入れず、今季もLIVゴルフへの参戦を選択している。（文・武川玲子＝米国在住）
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