161センチのドラコン女子・松浦美侑は『全力ヒザ立ち打ち』で最長308ヤード飛ぶようになった！
身長161センチ・58キロの体格で最長308ヤードを記録するドラコン女子の松浦美侑。飛距離が伸びるキッカケとなったヒザ立打ちドリルを教えてもらった。
【連続写真】地面と平行に両肩を回す 松浦美侑のヒザ立ちスイング
◇ ◇ ◇みなさん、こんにちは！ ドラコンプロの松浦美侑です。今回は、しっかり球をつかまえて飛距離を伸ばす簡単なドリルをお教えします。アマチュアの多くはボールをつかまえられず、飛距離をロスしています。また、飛ばそうとして軸がブレたり体が突っ込んだりしてミート率も下がっている。実はヒザ立ち打ちで練習すればどちらもすぐに解消できますよ。ヒザ立ちで打つ１つ目のポイントは、地面と平行に肩を回すこと。右肩が下がればすぐにダフるので、お腹に力を入れてヨコ振りするのがオススメです。ヒザ立ち打ちは、少しのブレでボールに当たらなくなります。まずは素振りで体の回転を確かめるといいと思います。2つ目のポイントは、しっかりアームローテーションを使うこと。ワキを締めてバックスイングで右ヒジ、フォローで左ヒジが地面を向くようにすると、ローテーションが入ってボールを簡単につかまえられます。右ヒジが上を向いたままトップまで上がると、カットに下りやすくなる。当たったとしてもつかまえられないので注意してください。まずは当てることを重視して、次に全力で打てるようになれば、ヘッドスピードを上げてもミートできて飛距離が伸びますよ。■松浦美侑まつうら・みゆ／ 1998年生まれ、兵庫県出身。東北福祉大学ゴルフ部でプレー後、JPDAドラコンプロとして活躍。最長記録は308ヤード。現在はレッスンプロとしても活躍中。◇ ◇ ◇身長161センチで305ヤード飛ばせる理由を大解剖！ 関連記事『身長161センチで最長305ヤード！ ドラコン女子・松浦美侑が教える超簡単飛距離アップ術とは？【ドラコン女子の飛ばしテク】』公開中
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