岩井千怜がトーナメント記録「63」で単独首位発進 渋野日向子、原英莉花は出遅れ
＜JMイーグルLA選手権 初日◇16日◇エル・カバレロCC（カリフォルニア州）◇6679ヤード・パー72＞海外メジャー初戦「シェブロン選手権」を来週に控えた前哨戦は第1ラウンドが終了した。日本勢は12人が出場している。
【写真】渋野日向子が子どもたちに言葉を贈る
岩井千怜が11番から5連続バーディ、さらに16番でイーグルと6ホール連続でスコアを伸ばすなど、1イーグル・7バーディの「63」を記録。9アンダーで単独トップに立った。昨年の最終日に記録した畑岡奈紗ら5人に並ぶ、18ホールのトーナメントスコアレコードもマークした。勝みなみ、山下美夢有、馬場咲希も5アンダー・14位タイと上々の滑り出し。古江彩佳、笹生優花、吉田優利は3アンダー・40位タイにつけた。昨年大会2位の岩井明愛は2アンダー・59位タイ、西村優菜は1アンダー・76位タイで初日を終えた。櫻井心那はイーブンパー・88位タイ。渋野日向子は1オーバー・107位タイ、原英莉花は2オーバー・128位タイと出遅れた。岩井に続く2位は7アンダーのパティ・タバタナキト、スヴィチャヤ・ヴィニチャイサムのタイ勢2人とキム・セヨン（韓国）。6アンダーの5位タイにポリー・マック（ドイツ）らが続いた。今大会の賞金総額は375万ドル（約5億9700万円）。優勝者には56万2500ドル（約8950万円）が贈られる。
<ゴルフ情報ALBA.Net>
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