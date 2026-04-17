元NMB48白間美瑠、黒ランジェリーで魅了 デジタル写真集「Scale up」で色気あふれる姿に
元NMB48の白間美瑠が、デジタル写真集『SPA!グラビアン魂デジタル写真集 白間美瑠「Scale up」』の発売を記念し、誌面カットが公開された。アイドル時代のイメージを更新し、大人の魅力を前面に押し出した内容となっている。
【別カット】大人な魅力を大爆発 黒のランジェリーを着こなす白間美瑠
白間は1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年にグループを卒業した。以降はバラエティや各種メディアで活動の幅を広げ、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演し注目を集めた。現在は4th写真集『MERCI』も発売中で、多方面で存在感を示している。
本作は、週刊SPA!の人気グラビアコーナー『グラビアン魂』で掲載しきれなかったカットを収録したデジタル写真集。誌面では見られなかった表情やポージングが多数収められ、白間の新たな一面を堪能できる内容に仕上がっている。
公開されたカットでは、キャミソール姿でカメラを見つめる印象的なカットをはじめ、濡れ髪に黒のランジェリーをまといベッドでポージングする姿など、これまで以上に妖艶さを強調。さらにレース素材のシースルー衣装では、引き締まった太ももやヒップラインを披露し、洗練されたスタイルを際立たせている。
また、縁起の良いゴールド水着にも挑戦しており、華やかさと大人の色気を兼ね備えたビジュアルで魅了する。アイドルとしての可憐な印象から一歩踏み出し、成熟した表現力で新境地を切り開いた。
【別カット】大人な魅力を大爆発 黒のランジェリーを着こなす白間美瑠
白間は1997年大阪府生まれ。2010年にNMB48の1期生としてデビューし、2021年にグループを卒業した。以降はバラエティや各種メディアで活動の幅を広げ、2024年にはABEMAの番組『私たち結婚しました5』に出演し注目を集めた。現在は4th写真集『MERCI』も発売中で、多方面で存在感を示している。
公開されたカットでは、キャミソール姿でカメラを見つめる印象的なカットをはじめ、濡れ髪に黒のランジェリーをまといベッドでポージングする姿など、これまで以上に妖艶さを強調。さらにレース素材のシースルー衣装では、引き締まった太ももやヒップラインを披露し、洗練されたスタイルを際立たせている。
また、縁起の良いゴールド水着にも挑戦しており、華やかさと大人の色気を兼ね備えたビジュアルで魅了する。アイドルとしての可憐な印象から一歩踏み出し、成熟した表現力で新境地を切り開いた。