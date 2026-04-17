ボンネット大きくめくれ…交差点で3台絡む事故、2台が街路樹に突っ込み大破　60代男性死亡　北海道・函館市

北海道・函館市の交差点で15日、直進してきた車が別の車と出合い頭に衝突し、さらに右折車にも衝突する、3台が絡む事故が発生した。黒い車を運転していた60代の男性が死亡し、白い車を運転していた30代の男性は命に別条なかった。

大きくめくれるボンネット…街路樹に衝突した車

北海道・函館市で15日、カメラが捉えたのは街路樹に突っ込み、大きく壊れた車。

前の部分は跡形もなくなり、周囲には破片や木くずが散乱している。

すぐ後ろには、別の車も街路樹に衝突していた。

フロントグリルが外れ、ボンネットが大きくめくれ上がっている。

交差点で相次いで衝突 60代運転手1人死亡

事故の状況はこうだ。

交差点の道路を直進していた黒い車が交差する道から来た車と衝突した。

さらにその後、黒い車は交差点を右折しようとしていた白い車とも衝突したとみられる。

2台の車はそのまま街路樹に突っ込んだ。

この事故で白い車を運転していた30代の男性は、病院に運ばれたものの命に別条なし。黒い車を運転していた60代の男性は、搬送先の病院で死亡が確認された。

警察が事故の原因を詳しく調べている。

（「イット！」4月16日放送より）