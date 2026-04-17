木南晴夏、美背中際立つウエディングドレス姿「今夜、秘密のキッチンで」オフショットに反響「スレンダー」「大人の魅力」の声
【モデルプレス＝2026/04/17】女優の木南晴夏が4月16日、自身のInstagramを更新。ドラマのオフショットとしてウエディングドレス姿を公開し、反響を呼んでいる。
【写真】40歳ベテラン女優「大人の魅力」美背中ざっくりウエディングドレス姿
木南は、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（毎週木曜よる10時〜）からのオフショットを複数枚投稿。背中がV字に開いたタイトなドレスに身を包み階段の上で佇む後ろ姿で、ほっそりとしたスタイルと美しい背中のラインが際立っている。
また「第2話ではあゆみさんが勇気を出して一歩踏み出してみます その結果、どうなるのか、、見届けてください」と、自身が演じる主人公・坪倉あゆみについても記している。
この投稿に、ファンからは「スレンダー」「大人の魅力」「神々しくて見惚れる」「ドラマの展開も気になるけどドレス姿が美しすぎて」「気品があって本当に素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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【写真】40歳ベテラン女優「大人の魅力」美背中ざっくりウエディングドレス姿
◆木南晴夏、ウエディングドレス姿公開
木南は、主演を務めるフジテレビ系木曜劇場「今夜、秘密のキッチンで」（毎週木曜よる10時〜）からのオフショットを複数枚投稿。背中がV字に開いたタイトなドレスに身を包み階段の上で佇む後ろ姿で、ほっそりとしたスタイルと美しい背中のラインが際立っている。
◆木南晴夏の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「スレンダー」「大人の魅力」「神々しくて見惚れる」「ドラマの展開も気になるけどドレス姿が美しすぎて」「気品があって本当に素敵」などと反響が寄せられている。（modelpress編集部）
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