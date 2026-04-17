Snow Man目黒蓮「SPUR」スペシャルエディション版カバー出演で近影を永久保存 通常版表紙のHANAは未来図告白
【モデルプレス＝2026/04/17】Snow Manの目黒蓮が、2026年4月23日発売のモード誌「SPUR」（シュプール／集英社刊）6月号スペシャルエディション版の表紙に登場。通常版の表紙はHANA（ハナ）が飾る。
【写真】目黒蓮、140kgの衝撃ふくよかボディ
目黒がカバー出演するのは今回で2度目。多忙なスケジュールの合間を縫って撮影を敢行し、限られた時間の中でもポージングに合わせて凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情まで、次々とさまざまな表情を見せた。「BLACK or WHITE」をテーマに、白い空間に合わせて衣装はモノトーンに。フェンディのエレガントなレザージャケットを羽織った、タイドアップしたルックで登場する。同月29日には映画「SAKAMOTO DAYS」の公開を控え、「やり遂げたことで新しい自分に出会えて、これまで得たことのない自信を持てた」と語る近影を永久保存。一瞬一瞬の表情を余すところなく、ぐっと顔に寄ったカットを多数掲載している。
「SPUR」表紙に登場するのは今回が初となるHANA。デビュー2年目を迎えた彼女たちのモードな素顔に迫る撮り下ろしファッション写真とともに、「NEXT VISION」を語る特集を掲載する。2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
インタビューでは、デビュー1周年を経て見えてきたそれぞれの未来図を告白。フェンディのミラノ・コレクションに出席したYURI（ユリ）のファッションへの熱意や、KOHARU（コハル）の楽曲制作への挑戦、JISOO（ジス）が描くセルフプロデュースの夢など、ここでしか語られないエピソードが満載だ。現在、全17都市を巡る1stツアー「Born to Bloom」を開催中の彼女たち。アーティストとして、そして1人の表現者として、さらなる飛躍を誓う7人の等身大の言葉を届ける。
デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（ファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです
「アーカイブが今、熱い理由」、そして「私たちのアナログライフ」と題し、2大特集で届ける今号。アーカイブ特集では、ファッション好きの著名人やプロたちが大切に保存している服にまつわるストーリーや、スタイリスト井伊百合子の審美眼にかなう未来のアーカイブになり得る新作を紹介する。
アナログライフ特集では、春の京都を旅し、音と本があるアドレスを巡ったり、俳優の杏が手描きの魅力を絵日記で紹介したり、ハンドメイドが得意な力士・玉鷲一郎と編み物に挑戦したりと、SNSでは体験できない2026年ならではのおしゃれと時間の楽しみ方が詰まった1冊となっている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】目黒蓮、140kgの衝撃ふくよかボディ
◆目黒蓮、スペシャルエディション版の表紙に
目黒がカバー出演するのは今回で2度目。多忙なスケジュールの合間を縫って撮影を敢行し、限られた時間の中でもポージングに合わせて凛々しい眼差しから茶目っ気あふれる表情まで、次々とさまざまな表情を見せた。「BLACK or WHITE」をテーマに、白い空間に合わせて衣装はモノトーンに。フェンディのエレガントなレザージャケットを羽織った、タイドアップしたルックで登場する。同月29日には映画「SAKAMOTO DAYS」の公開を控え、「やり遂げたことで新しい自分に出会えて、これまで得たことのない自信を持てた」と語る近影を永久保存。一瞬一瞬の表情を余すところなく、ぐっと顔に寄ったカットを多数掲載している。
◆HANA「SPUR」表紙に初登場
「SPUR」表紙に登場するのは今回が初となるHANA。デビュー2年目を迎えた彼女たちのモードな素顔に迫る撮り下ろしファッション写真とともに、「NEXT VISION」を語る特集を掲載する。2025年4月の鮮烈なデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしているHANA。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
インタビューでは、デビュー1周年を経て見えてきたそれぞれの未来図を告白。フェンディのミラノ・コレクションに出席したYURI（ユリ）のファッションへの熱意や、KOHARU（コハル）の楽曲制作への挑戦、JISOO（ジス）が描くセルフプロデュースの夢など、ここでしか語られないエピソードが満載だ。現在、全17都市を巡る1stツアー「Born to Bloom」を開催中の彼女たち。アーティストとして、そして1人の表現者として、さらなる飛躍を誓う7人の等身大の言葉を届ける。
◆HANAコメント
デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（ファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです
◆アナログライフ特集では杏が手書きの魅力を紹介
「アーカイブが今、熱い理由」、そして「私たちのアナログライフ」と題し、2大特集で届ける今号。アーカイブ特集では、ファッション好きの著名人やプロたちが大切に保存している服にまつわるストーリーや、スタイリスト井伊百合子の審美眼にかなう未来のアーカイブになり得る新作を紹介する。
アナログライフ特集では、春の京都を旅し、音と本があるアドレスを巡ったり、俳優の杏が手描きの魅力を絵日記で紹介したり、ハンドメイドが得意な力士・玉鷲一郎と編み物に挑戦したりと、SNSでは体験できない2026年ならではのおしゃれと時間の楽しみ方が詰まった1冊となっている。（modelpress編集部）
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