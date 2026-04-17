USJ×「葬送のフリーレン」追憶のレストランのメニューやライド、グッズ最新情報公開
【女子旅プレス＝2026/04/17】ユニバーサル・スタジオ・ジャパンは、日本発の世界的人気エンターテイメント作品の世界に全身で飛び込むことができるイベント「ユニバーサル・クールジャパン 2026」を開催中。TVアニメ「葬送のフリーレン」との初コラボレーションにより開催するレストラン、ライド、グッズについて新情報が公開された。
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新たに登場する「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」は、作品の世界に存在するような町のレストランをテーマにしたレストラン。ステンドグラス調の窓が彩る店内で、フリーレン一行の好物をモチーフにしたメニューの数々を味わうことができる。
メニューは、フリーレンが喰いためていたような「フリーレンのビーフプレート」や、チーズソースがかかった勇者の好物オムレツがメインの「ヒンメルのオムレツプレート」、アイゼンとハイターの2人が思い浮かぶ「アイゼン＆ハイターのハンバーグとフィッシュ＆チップスプレート」など、キャラクターの個性や歩みが感じられるラインナップだ。
さらに、6歳までの子ども向けの「たのしい旅の宝箱 キッズセット」、作中の印象的なシーンを再現した「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」や「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」など、デザート類も充実している。
販売開始日：2026年5月30日（土）
販売場所：ロストワールド・レストラン
人気コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、耳元でキャラクターたちの声が響くストーリー・ライドが登場する。フリーレン、フェルン、シュタルクと同じ馬車に乗り合わせ、突如として鳥の魔物に襲撃されるというオリジナルストーリーを展開。彼らとともにピンチを切り抜ける、ここだけのスリル体験を満喫できる。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（※バックドロップでは体験不可）
もうひとつのコラボアトラクションが、魔法都市オイサーストを舞台に、ゲスト自身が歩いて物語を巡るウォークスルー・アトラクション。迫力の魔法「ゾルトラーク」やフリーレンの杖、ヒンメルの像などが再現され、ダイナミックな照明と没入型のプロジェクション・マッピングによって、忘れられない冒険の記憶に没頭できる。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
さらに、作品の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがデザインされたオリジナルアートのTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファン垂涎のグッズが多数登場する。パーク体験に欠かせない、フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャも見逃せない。
販売開始予定日：2026年5月29日（金）
販売場所：シネマ 4-D ストア、オンラインストア
（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
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◆キャラクターの好物を採用「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」
新たに登場する「葬送のフリーレン 〜追憶のレストラン〜」は、作品の世界に存在するような町のレストランをテーマにしたレストラン。ステンドグラス調の窓が彩る店内で、フリーレン一行の好物をモチーフにしたメニューの数々を味わうことができる。
さらに、6歳までの子ども向けの「たのしい旅の宝箱 キッズセット」、作中の印象的なシーンを再現した「シュタルクのショコラ＆ラズベリーケーキ」や「フェルンのチェリー＆ブルーベリーパフェ」など、デザート類も充実している。
販売開始日：2026年5月30日（土）
販売場所：ロストワールド・レストラン
◆興奮の空飛ぶ旅へ「葬送のフリーレン×ストーリー・ライド 〜鳥の魔物と馬車の旅〜」
人気コースター「ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド」に、耳元でキャラクターたちの声が響くストーリー・ライドが登場する。フリーレン、フェルン、シュタルクと同じ馬車に乗り合わせ、突如として鳥の魔物に襲撃されるというオリジナルストーリーを展開。彼らとともにピンチを切り抜ける、ここだけのスリル体験を満喫できる。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ハリウッド・ドリーム・ザ・ライド（※バックドロップでは体験不可）
◆名シーンを追体験「葬送のフリーレン ストーリー・ウォーク 〜追憶の旅〜」
もうひとつのコラボアトラクションが、魔法都市オイサーストを舞台に、ゲスト自身が歩いて物語を巡るウォークスルー・アトラクション。迫力の魔法「ゾルトラーク」やフリーレンの杖、ヒンメルの像などが再現され、ダイナミックな照明と没入型のプロジェクション・マッピングによって、忘れられない冒険の記憶に没頭できる。
開催期間：2026年5月30日（土）〜2027年1月11日（月）
開催場所：ステージ 18
◆「花畑が現れる魔法」を連想させるTシャツやカチューシャ
さらに、作品の美しい世界観にひたれるオリジナルグッズが新登場。フリーレンがパークのアーチゲートに降り立ち花畑が現れる魔法をかけたような、オリジナルキーアートがデザインされたオリジナルアートのTシャツや、蒼月草の花冠をかぶったヒンメルのぬいぐるみキーチェーンなど、ファン垂涎のグッズが多数登場する。パーク体験に欠かせない、フリーレンやヒンメルがちょこんと乗ったカチューシャも見逃せない。
販売開始予定日：2026年5月29日（金）
販売場所：シネマ 4-D ストア、オンラインストア
（女子旅プレス／modelpress編集部）
（C）山田鐘人・アベツカサ／小学館／「葬送のフリーレン」製作委員会
Universal elements and all related indicia TM & （C） 2026 Universal Studios. All rights reserved.
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