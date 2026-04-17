辻希美＆杉浦太陽、第5子・夢空（ゆめあ）ちゃんの“表参道デビュー”報告 親子3ショットに反響「ニコニコで可愛すぎる」「見つけたら二度見しちゃう」
【モデルプレス＝2026/04/17】タレントの辻希美、俳優の杉浦太陽夫妻が4月16日、自身のInstagramストーリーズを更新。次女・夢空（ゆめあ）ちゃんの「表参道デビュー」親子ショットを公開した。
【写真】辻ちゃんファミリー「見つけたら二度見しちゃう」0歳次女表参道デビュー親子3ショット
杉浦は「ユメア、表参道デビュー」とコメント。夢空ちゃんをおんぶしている妻でタレントの辻希美と顔を寄せ合っている自身の表参道での親子ショットを公開した。また辻も「昨日は夢の病院帰りに表参道で」と3ショットを載せ、「お散歩」と杉浦が椅子に立つ夢空ちゃんの手を持ちながら見守っている様子を上げた。
この投稿に、ファンからは「見つけたら二度見しちゃう」「仲良しで微笑ましい」「夢空ちゃんニコニコで可愛すぎる」「美男美女ファミリー」「素敵な家族時間」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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【写真】辻ちゃんファミリー「見つけたら二度見しちゃう」0歳次女表参道デビュー親子3ショット
◆杉浦太陽、夢空ちゃんの「表参道デビュー」ショット公開
杉浦は「ユメア、表参道デビュー」とコメント。夢空ちゃんをおんぶしている妻でタレントの辻希美と顔を寄せ合っている自身の表参道での親子ショットを公開した。また辻も「昨日は夢の病院帰りに表参道で」と3ショットを載せ、「お散歩」と杉浦が椅子に立つ夢空ちゃんの手を持ちながら見守っている様子を上げた。
◆辻希美＆杉浦太陽の投稿に反響
この投稿に、ファンからは「見つけたら二度見しちゃう」「仲良しで微笑ましい」「夢空ちゃんニコニコで可愛すぎる」「美男美女ファミリー」「素敵な家族時間」などの声が上がっている。
杉浦は、辻と2007年6月に結婚。同年11月に長女・希空（のあ）、2010年には長男・青空くん、2013年3月には次男・昊空（そら）くん、2018年12月に三男の幸空（こあ）くん、そして2025年8月8日に第5子次女・夢空ちゃんが誕生した。（modelpress編集部）
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