食費抑制の救世主！1人前が100円で作れる人気「パスタ」レシピ3選

物価高が続く今、毎日の献立をやりくりするのは大変ですよね。そこで今回は、1人分が100円前後でできるパスタのバリエーションを3品集めました。

クックパッドの食の検索データサービス「たべみる」を見てみると、「パスタ」と一緒に検索されている目的についてのワードは1位が「簡単」、2位が「和風」で、この順位は10年間不動です。意外に節約できる、というイメージを持たれていないパスタですが、クックパッドには100円でできるパスタが実はたくさんあるんです。今回は、その中でも人気のレシピを味のバリエーションとともにご紹介します。

▼生クリーム不要でコクたっぷり

パルメザンチーズや生クリームを使わなくても、とろけるチーズと卵黄、牛乳があれば本格的なカルボナーラが完成。にんにくをきかせて、玉ねぎとベーコンの炒めます。茹でたパスタを絡め、火を止めてからソースを加えるのが卵黄をなめらかに仕上げるポイントです。あらびき胡椒をたっぷりかけてどうぞ。

▼混ぜるだけで本格的

サバ味噌缶とトマト缶を組み合わせた意外なパスタ。サバ味噌の甘さがトマトの酸味とよく合い、コクのあるソースに仕上がります。にんにくをオリーブオイルで炒めたところにトマト缶とサバ缶を汁ごと加えて、つぶしながら混ぜるだけ。仕上げに千切りの青じそをたっぷりのせると、サバの臭みが抜けてさっぱりといただけます。

▼肉も魚もなしで満足

キャベツと塩昆布だけで作るオイルパスタ。一口大に切ったキャベツをオリーブオイルで炒め、茹でたパスタとごくわずかの茹で汁を加えて絡めたら、火を止めて塩昆布を絡めて完成です。最後にオリーブオイルをひと回しするのが風味を引き立てるポイント。塩昆布のうまみでしっかり味がきまります。





クリーム味・トマト味・オイル味と、気分に合わせて選べる3品です。パパっとすませたいランチや、疲れていて1品しか作りたくない日でも、100円でこれだけのバリエーションが楽しめます。ぜひ試してみてください。

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