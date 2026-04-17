■これまでのあらすじ

運命の出会いを果たした相手がたまたま妻子持ちだっただけ…。夫の彼女はそう思っていた。夫から言われた「愛しているのは姫花だけ」という言葉を信じて疑わず、邪魔な存在の妻こそが悪者だと考えるようになっていった。それで匂わせ行動を取るようになったのだ。



【姫花side STORY】一樹さんの隣にいるべきは私なのに、邪魔者は奥さんなのに、どうして私が慰謝料を払わないといけないの？私たちは真実の愛を貫こうとしただけなのに！

一樹さんもどうして庇ってくれないの…？ 私たち、こんなことで終わったりしないよね…？奥さんはどこまで厚かましいんでしょうか。自分が一樹さんに選ばれなかったからって私にこんな意地悪をして…。思わず涙が止まらなくなった私をしばらく見ていた奥さん。すると、最終的に慰謝料の代わりに「もう二度と近づかないで」と言ってきました。でも、そんなの納得できるわけありません。一樹さんだって、本当は私を求めているはず…。だけど、奥さんが怖くて…今は連絡できないんだよね。そうだよね？涙に濡れる日々を過ごしていたある日…、思いがけない通知が届きました。やっぱり、私たちは結ばれる運命だったの！

※この漫画は実話を元に編集しています

(ウーマンエキサイト編集部)