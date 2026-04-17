第2子妊娠中の倖田來未、雰囲気ガラリ 季節に合わせた近影に反響「可愛い妊婦さん」「綺麗!!!」
3月30日に第2子の妊娠を発表した、歌手の倖田來未（43）が16日、自身のインスタグラムを更新。鮮やかなニューヘアカラーを披露した。
【写真一覧】「可愛い妊婦さん」雰囲気ガラリ！季節に合わせて“イメチェン”した第2子妊娠の倖田來未
倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが、せっかく春なので桜カラーにしてみました！」と、季節に合わせたピンク色のヘアスタイルを公開。「思ってたより、だいぶピンク」とちゃめっ気たっぷりに報告した。
コメント欄には「可愛い妊婦さん」「綺麗!!!」「めっちゃ似合ってます」「可愛い」「ギャルの神」などと、倖田の近影に反響が集まっている。
【写真一覧】「可愛い妊婦さん」雰囲気ガラリ！季節に合わせて“イメチェン”した第2子妊娠の倖田來未
倖田は「桜の花びらがそろそろそーろ、散ってきてしまっていますが、せっかく春なので桜カラーにしてみました！」と、季節に合わせたピンク色のヘアスタイルを公開。「思ってたより、だいぶピンク」とちゃめっ気たっぷりに報告した。
コメント欄には「可愛い妊婦さん」「綺麗!!!」「めっちゃ似合ってます」「可愛い」「ギャルの神」などと、倖田の近影に反響が集まっている。