フジ・上垣皓太朗アナウンサー、アーティストのパフォーマンスに感激「永遠の14歳でいたい」
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）とプロデューサーの浜崎綾氏が17日、都内で行われた同局の新音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）の取材会に登壇。目の前でパフォーマンスするアーティストのステージに感激した。
【集合ショット】「STAR」のロゴを持ち…微笑む上垣皓太朗アナ＆浜崎綾氏
同番組は、きのう16日から放送が始まった。MCは入社3年目の上垣アナが務める。上垣アナはアーティストのパフォーマンスを見て「音が波動になってやってくるという感激がありました。番組を進行するという立場で頑張っていましたが、一瞬忘れてしまうような、曲を今聞いている自分に引き戻されるような感覚があり、それが皆さんのすごさだと思いました。みなさんの持っているオーラ、魅力を1番近いところで感じられました」と目を輝かせた。
また、音楽番組のMCを務めることに対して「自分の“好き”を広げられる機会だと思っていて光栄です。音楽の好みは14歳で決まるという説もありますが、そういう意味では永遠の14歳でいたいと思います」と語り、会場の笑いを誘った。
同番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯での歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組は、約10年ぶりとなる。
イベントにはプロデューサーの浜崎綾氏も登壇した。
【集合ショット】「STAR」のロゴを持ち…微笑む上垣皓太朗アナ＆浜崎綾氏
同番組は、きのう16日から放送が始まった。MCは入社3年目の上垣アナが務める。上垣アナはアーティストのパフォーマンスを見て「音が波動になってやってくるという感激がありました。番組を進行するという立場で頑張っていましたが、一瞬忘れてしまうような、曲を今聞いている自分に引き戻されるような感覚があり、それが皆さんのすごさだと思いました。みなさんの持っているオーラ、魅力を1番近いところで感じられました」と目を輝かせた。
同番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯での歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組は、約10年ぶりとなる。
イベントにはプロデューサーの浜崎綾氏も登壇した。