上垣皓太朗アナウンサー、Travis Japan・松田元太に感謝 生放送で「延ばして」の指示に神対応
フジテレビの上垣皓太朗アナウンサー（25）とプロデューサーの浜崎綾氏が17日、都内で行われた同局の新音楽番組『STAR』（毎週木曜 後7：00）の取材会に登壇。出演したTravis Japan・松田元太の対応に感謝した。
【集合ショット】「STAR」のロゴを持ち…微笑む上垣皓太朗アナ＆浜崎綾氏
同番組は、きのう16日から放送が始まった。MCは入社3年目の上垣アナが務める。同番組の特徴の1つが生放送ということ。尺の管理が重要になるが、初回放送では前半がやや押していたそう。調整したものの、巻いてしまう事態に。
スタジオではスタッフが、「延ばして」という指示があり、上垣アナは「あと2個くらい何か言わないと」と焦ると、松田が助け船を出した。松田が上垣アナに絡み、カメラに映り込むという対応に「それも含めて生放送の醍醐味。もう少しあそこでいろいろできるようになるのが、次の課題です」と振り返った。
同番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯での歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組は、約10年ぶりとなる。
【集合ショット】「STAR」のロゴを持ち…微笑む上垣皓太朗アナ＆浜崎綾氏
同番組は、きのう16日から放送が始まった。MCは入社3年目の上垣アナが務める。同番組の特徴の1つが生放送ということ。尺の管理が重要になるが、初回放送では前半がやや押していたそう。調整したものの、巻いてしまう事態に。
同番組は、歌、ダンス、ラップ、ミュージカルなど、あらゆる音楽エンターテインメントの“STAR”が集まり、最先端のエンターテインメントに触れることができる音楽番組。同局のゴールデン帯での歌唱パフォーマンスを披露する音楽番組は、約10年ぶりとなる。