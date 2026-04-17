１７日前引けの日経平均株価は前日比５８７円４７銭安の５万８９３０円８７銭。前場のプライム市場の売買高概算は９億３０９１万株、売買代金概算は３兆３３３０億円。値上がり銘柄数は５０４、値下がり銘柄数は１０１７、変わらずは５５銘柄だった。



日経平均株価は反落。前日の米株式市場では、ＮＹダウは１１５ドル高と反発し、ナスダック指数は１２連騰し最高値を更新した。ただ、日経平均株価は売り先行でスタートした。前日に１３８４円高と急伸し最高値を更新したことから利益確定売りが出やすい状態にあるほか、原油価格が上昇したことも警戒された。東京エレクトロン<8035.T>やソフトバンクグループ<9984.T>など指数寄与度が高い銘柄が値を下げたことも響き、日経平均株価は一時６２０円あまり下落する場面があった。半導体関連に加え、銀行など金融株や大手重工など防衛関連株が軟調に推移した。



個別銘柄では、キオクシアホールディングス<285A.T>やレーザーテック<6920.T>が安く、フジクラ<5803.T>やＪＸ金属<5016.T>、ファーストリテイリング<9983.T>も軟調。三菱ＵＦＪフィナンシャル・グループ<8306.T>や三菱重工業<7011.T>が値を下げた。半面、アドバンテスト<6857.T>やディスコ<6146.T>は高く、ＴＤＫ<6762.T>や富士通<6702.T>が堅調。日東紡績<3110.T>が値を上げた。



出所：MINKABU PRESS