「ドジっ子でかわいい」「がんばってるよ」一生懸命な“ぽんこつ猫”の行動が予想の斜め上
【画像を見る】テーブルに挟まり空振り連発…愛すべき“ぽんこつ”シーンを一挙公開
「ぽんこつ」というと、悪口のように感じるかもしれませんが、そのぽんこつっぷりで多くの人を魅了している猫ちゃんがいます。
今回紹介するのはInstagramで1.3万いいねを記録した、こたとつーちゃんと時々おたまさん(@s.kotaro0530)の投稿です。
3兄妹の末っ子であるしらたまちゃんは、お兄ちゃんやお姉ちゃんと遊びたいだけなのに、なぜかいつも空回り。
そんなしらたまちゃんのクスッと笑える瞬間をまとめた投稿が話題となっています。
投稿には、「笑いが止まらない！」「斜め上すぎる」「元気もらえる」といったコメントが並びました。
■「笑いが止まらない！」しらたまちゃんの日常
投稿で話題となった「しらたまちゃんの微笑ましい日常」を紹介します。
■見えるのになぜか届かない…
テーブルの上で寝ているお兄ちゃん猫を見つけたしらたまちゃん。
揺れるしっぽにじゃれようと前足を伸ばしたものの、テーブルとビニールクロスの間にすっぽり挟まってしまいました。
当然前足は届かず、身動きも取れず…しらたまちゃんも「あれ？」といった表情。
クロスが持ち上がって気づいたお兄ちゃんも「何してるの？」と言いたげに見つめていました。
■お姉ちゃん猫に突撃するも、空振り
ドアの前を通り過ぎるお姉ちゃん猫。
そのドアの裏から、勢いよく飛び出してきたしらたまちゃんが突撃しようとした瞬間。
お姉ちゃんはひょいっと台の上に飛び乗ってしまいました。
空振りとなり、しらたまちゃんは気まずそうに視線をそらしたのでした。
■お兄ちゃんに突撃するも…またもや空振り
カーテンの後ろから出てきたお兄ちゃんを見つけたしらたまちゃんは、ダッシュで一直線。
ぶつかるかと思いきや、お兄ちゃんが一瞬立ち止まったことでしらたまちゃんの体当たりを自然と回避。
またしても、空振りとなってしまったしらたまちゃんなのでした。
■コードにひっかかって進めない
お姉ちゃん猫が立ち止まっているところへ、猛スピードで駆け寄るしらたまちゃん。
ところが、2匹の間にはコードがあり、しらたまちゃんは真正面からコードに引っかかってしまいます。
驚く2匹でしたが、しらたまちゃんは気持ちが途切れたのか、お姉ちゃん猫の横を静かに通過していきました。
■障害物があるとうまくすすめない
キャットタワーとベッドが置かれた部屋で遊んでいるときのこと。
お兄ちゃん猫に飛びかかろうとするものの、ジャンプが足りず、キャットタワーやベッドに激突。
そのまま部屋の外へ逃げていってしまいました。
どうやらしらたまちゃんは、障害物があると、上手く立ち回れないタイプのようです。
■突撃するはずが、まさかの通過
最後は、お姉ちゃん猫の後を追いかけるシーン。
後ろから飛び掛かろうとジャンプしたしらたまちゃんですが、勢い余ってお姉ちゃんを通過してしまうというまさかの展開。
しらたまちゃんの予想外の行動に、お姉ちゃん猫もびっくりした様子で首をふるふる。
ぽんこつだけど愛おしい、しらたまちゃんらしいオチとなりました。
■ぽんこつが誉め言葉！反響について投稿主さんにインタビュー
今回の動画に1.3万いいねがついたことについて、投稿主さんは「多くの方に、うちの子の個性あふれる動画が届いたようで光栄です」と話してくれました。
しらたまちゃんの魅力が、たくさんの人の心に届いたことを素直に喜ばれている様子が伝わってきます。
意外だったのは、ご家族や周囲の反応。
日頃から頻繁にリールを投稿していることもあり、「良くも悪くも無反応で…」と投稿主さん。
ご本人も“バズった”という実感があまりなかったそうで、今回の取材をきっかけに改めていいね数を確認し、多くの人に見てもらえたことを実感したといいます。
さらに、普通なら「かわいい」で埋まる猫動画のコメント欄が、しらたまちゃんの場合は「奇跡のぽんこつ」「愛すべきぽんこつ」「ぽんこつ最高！」と、”ぽんこつ”で埋まるのだそう。そんなコメント欄の様子も印象的だと教えてくれました。
もちろんすべてよい意味で、投稿主さんも「ぽんこつが誉め言葉になるのは、しらたまだけなんだろうなと思っています」とも語っています。
■「日常がまるでコント」お姉ちゃんを追いかけるしらたまちゃんの奮闘劇
しらたまちゃんの“ぽんこつ可愛い”行動は、今回の投稿に限ったことではありません。
投稿主さんによると、兄姉猫との日常はまるでコントのようで、思わず笑ってしまう瞬間が次々と生まれるのだそうです。
実際の投稿で反響が大きかったのは、お姉ちゃん猫とのやりとりです。
しらたまちゃんはお姉ちゃん猫のことが大好きで、どこへ行くにもついていきたいタイプ。
ところが、ちょっと目を離したすきにお姉ちゃん猫を見失ってしまうのだそう。
そこで、はぐれないようにじっと見つめながら歩いてみたところ、障害物にドンとぶつかったり、道を間違えて上手くついていけなかったそうです。
さらに、兄姉猫はそんなしらたまちゃんの行動を“慣れた様子”で見守っているのだとか。
「まともに付き合うと疲れるのがわかっているのか、お姉ちゃんは『はいはい。』といった感じで妹を見ていますね」と投稿主さん。
それでもなんだかんだ気にかけてくれているようで、絶妙な距離感でしらたまちゃんを受け止めている姿が微笑ましく映ります。
■表現豊かな3兄妹猫の日常
クールなイメージを持たれがちな猫ですが、投稿主さんは「猫がいかに表現豊かな生き物かが少しでも伝わっていたら嬉しいです」と話してくれました。
こたとつーちゃんと時々おたまさん(@s.kotaro0530)の投稿では、3兄妹猫それぞれの個性が光る日常を紹介しています。
今回ご紹介した投稿以外にも見ているだけで明るい気分になれるリールがたくさん投稿されています。
気になる方は、ぜひのぞいてみてください。
文＝川端恵