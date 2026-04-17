これからの気象情報です。



◆警報・注意報

現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報が発表されています。

ナダレや雪解けによる土砂災害に注意してください。



◆17日(金)これからの天気

日差しが届きますが、上越や佐渡から次第に雲が広がるでしょう。

夕方には、中越と下越も雲に覆われそうです。



ただ、天気のくずれはないでしょう。

降水確率は20%以下で低くなっています。



◆17日(金)の予想最高気温

最高気温は18～25℃の予想です。

上・中・下越は昨日より大幅に高く、長岡市は夏日になるでしょう。水分補給を心がけてお過ごしください。