上越や佐渡から次第に雲が広がる、最高気温は昨日より大幅に高くなる【これからの天気(4月17日11時40分現在)｜新潟】
これからの気象情報です。
◆警報・注意報
現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報が発表されています。
ナダレや雪解けによる土砂災害に注意してください。
◆17日(金)これからの天気
日差しが届きますが、上越や佐渡から次第に雲が広がるでしょう。
夕方には、中越と下越も雲に覆われそうです。
ただ、天気のくずれはないでしょう。
降水確率は20%以下で低くなっています。
◆17日(金)の予想最高気温
最高気温は18～25℃の予想です。
上・中・下越は昨日より大幅に高く、長岡市は夏日になるでしょう。水分補給を心がけてお過ごしください。
◆警報・注意報
現在、中越にナダレ注意報、上・中越に融雪注意報が発表されています。
ナダレや雪解けによる土砂災害に注意してください。
◆17日(金)これからの天気
日差しが届きますが、上越や佐渡から次第に雲が広がるでしょう。
夕方には、中越と下越も雲に覆われそうです。
ただ、天気のくずれはないでしょう。
降水確率は20%以下で低くなっています。
◆17日(金)の予想最高気温
最高気温は18～25℃の予想です。
上・中・下越は昨日より大幅に高く、長岡市は夏日になるでしょう。水分補給を心がけてお過ごしください。