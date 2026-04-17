柏崎刈羽原発6号機の営業運転再開を受けて、柏崎市の桜井市長が取材に応じ「やっと本来の姿になった」と話しました。



■柏崎市 桜井雅浩市長

「原発が立地している自治体の長としては、ようやくやっと本来の姿になったと安堵(あんど)している。」



桜井市長は16日に東京商工会議所を訪問し、市が整備する脱炭素産業団地への参画などを要望したあと取材に応じました。営業運転再開を歓迎する一方で、「地元の同意が必要」とする現行の再稼働プロセスに疑問を呈しました。



■柏崎市 桜井雅浩市長

「法によって安全性が確認されて許可を得ているプラントが動かないのはおかしい。(法と)立地自治体の理解をどう整合していくかを国にも投げかけていく。」



東京電力に対しては、「安全を絶対的なものとして確保してほしい」と述べました。