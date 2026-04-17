跡部様の“美”に酔いな！ “黄金ペア”大石＆菊丸はおんぶ披露 『テニミュ』4thデジタル写真集2作品発売
ミュージカル『テニスの王子様』4thシーズンのデジタルフォトブックシリーズ第2弾として、跡部景吾（演：石川志泉）の『HIS MAJESTY』と、大石秀一郎＆菊丸英二（演：藤本力翔＆長嶺龍汰）の『GOLDEN PAIR』の2作品が、24日より『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」ほか、主要な電子書店にて発売される。
【写真】こんな姿も見せてくれるの？『テニミュ』写真集第2弾の別カット
本デジタルフォトブックシリーズは、各キャラクターの舞台上では見られない一面を届けるデジタル写真集。オフ感満載の本格的なビジュアルコンテンツで、全編にわたってメイキングムービーを収録しており、ファンにとって見逃せない内容となる。
跡部景吾 DIGITAL PHOTO BOOK『HIS MAJESTY』は、テニスシーンや制服姿はもちろん、風格漂う王様（キング）姿、そして不意に見せる甘い王子様の姿も。さらにはベッドで眠る貴重なシーンまで収録。舞台上とはまた一味違う、高貴で美しい跡部様の姿に酔いしれる。
大石秀一郎＆菊丸英二 DIGITAL PHOTO BOOK『GOLDEN PAIR』では、青学が誇る「黄金（ゴールデン）ペア」、大石と菊丸が息の合ったペアワークを披露。教室内や登下校中など日常を切り取った2人の様子に加え、ダブルスならではのドラマチックなテニスシーンが満載。さらに、本作でしか見られない冬服コーデも。コート外でも相性ばっちりの2人に注目だ。
『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」では、限定特典付き商品を展開。限定カットに加え、キャストとの日常を体感できる“王子様たちの放課後”ムービーが付属される。
ミュージカル『テニスの王子様』は、1999年7月から2008年3月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた漫画『テニスの王子様』（通称｢テニプリ｣）を舞台化した作品。「テニミュ」と呼ばれる。1stシーズン、2ndシーズン、3rdシーズンを経て、4thシーズンに突入。若手俳優の登竜門との呼び声も高く、数々の舞台・映像作品で活躍する多くの若手俳優を輩出してきた。
【写真】こんな姿も見せてくれるの？『テニミュ』写真集第2弾の別カット
本デジタルフォトブックシリーズは、各キャラクターの舞台上では見られない一面を届けるデジタル写真集。オフ感満載の本格的なビジュアルコンテンツで、全編にわたってメイキングムービーを収録しており、ファンにとって見逃せない内容となる。
大石秀一郎＆菊丸英二 DIGITAL PHOTO BOOK『GOLDEN PAIR』では、青学が誇る「黄金（ゴールデン）ペア」、大石と菊丸が息の合ったペアワークを披露。教室内や登下校中など日常を切り取った2人の様子に加え、ダブルスならではのドラマチックなテニスシーンが満載。さらに、本作でしか見られない冬服コーデも。コート外でも相性ばっちりの2人に注目だ。
『週刊プレイボーイ』公式ECサイト「週プレ グラジャパ！」では、限定特典付き商品を展開。限定カットに加え、キャストとの日常を体感できる“王子様たちの放課後”ムービーが付属される。
ミュージカル『テニスの王子様』は、1999年7月から2008年3月まで『週刊少年ジャンプ』（集英社刊）で連載されていた漫画『テニスの王子様』（通称｢テニプリ｣）を舞台化した作品。「テニミュ」と呼ばれる。1stシーズン、2ndシーズン、3rdシーズンを経て、4thシーズンに突入。若手俳優の登竜門との呼び声も高く、数々の舞台・映像作品で活躍する多くの若手俳優を輩出してきた。