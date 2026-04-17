IVE、テレ東ドラマの主題歌決定「私たちが今までやったことのないスタイル」 7月スタート『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』
テレビ東京は17日、ドラマ24『ストレンジ -伊藤潤二の夜も眠れぬ奇妙な話-』（毎週金曜 深0：12）を7月3日から放送すると発表した。オープニング主題歌は、2020年代以降のK-POPシーンを牽引する、韓国6人組アーティスト・IVEの「JIGSAW」に決定した。
【写真】唯一無二！伊藤氏が描き下ろしたIVEメンバーのビジュアル
ドラマの原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化する。伊藤氏は、海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4度の受賞と殿堂入りを果たすなど、「世界のホラーマスター」としてのブランドを築き上げている。
ドラマでは、霧深い町で流行する“辻占”と謎の美少年によって引き起こされる狂気と恐怖を描く長編人気作『死びとの恋わずらい』を筆頭に、ありえない場所に痛みを感じる少年を取り巻く人々がやがて戦慄の渦に巻き込まれていく『幻痛屋敷』や、美しいくびれに憧れる少女にもたらされる悲劇を鮮烈に描く『あばら骨の女』、日常に潜む怪異をシュールに描く『押切異談』など、伊藤氏の傑作から奇々怪々な世界観と超展開するストーリーが織りなす13作品をラインナップした。
オープニング主題歌を担うIVEは、グローバルに活躍し、世界各国で圧倒的な人気を誇る。今回の楽曲はエッジの効いたビートと中毒性のあるメロディーがキャッチーでありながらもどこか不穏さを感じさせる印象的な一曲となっている。軽やかさの中に潜む違和感や、心地よさと隣り合わせに存在する“異質さ”が絶妙に同居し、聴く者を無意識のうちに引き込んでいく構成となっている。
日常の中に潜むわずかな違和感が、やがて逃れられない恐怖へと変わっていく。そんな伊藤潤二作品特有の“侵食していく恐怖”を、IVEならではの音楽で表現している。今回のコラボに関して、レイは「素敵なコラボをさせていただき、伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください」と喜びをコメント。リズは「私たちの新曲になるのでたくさん聴いてほしいです」、ガウルは「コーラスの部分が特にぞっとするような、恐ろしい雰囲気なのでそこがポイントだと思います」と日本オリジナル新曲に対しての意気込みと注目してほしいポイントをそれぞれコメントした。
ユジンは「初めてこの楽曲を聴いた時、私たちが今までやったことのないスタイルだと思ったので新鮮でした」と語り、アーティストとしての新たな挑戦と、原作へのリスペクトが込められた今回の楽曲は、ドラマの恐怖をより一層引き立てる仕上がりとなっている。
合わせて、伊藤氏がIVEメンバーを描き下ろしたビジュアルも解禁。ビジュアルは、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』期間生産限定盤ジャケットとなり、伊藤氏がIVEのメンバーとIVEの公式キャラクター「MINIVE（ミニブ）」を特別に描き下ろした仕様となっている。IVEの持つ魅力と“不穏さ”が融合した唯一無二のビジュアルとなっている。
メンバーのウォニョンは「伊藤潤二先生の絵や作品のファンだったので、今回一緒にコラボする事ができてすごく嬉しいです」とコメント。続けてイソは「私は“富江”というキャラクターが大好きです！伊藤潤二先生とご一緒できて幸せです」と語り、喜びをにじませた。
■IVE コメント
――楽曲を楽しみにされている皆さんへのメッセージ
ユジン：DIVEのみなさん、たくさん聴いてください！ありがとう！
ガウル：今回私たち頑張ってレコーディングしたので、たくさん聴いてもらえると嬉しいです！
レイ：伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください！
ウォニョン：たくさん聴いてくださいね！
リズ：私たちの新曲、たくさん聴いてもらいたいですし、日本のアルバムも発売されますので、(それも)気に入ってもらえたら嬉しいです。
イソ：DIVEの皆さん、私たちの新曲たくさん聴いてくださいね！頑張ってレコーディングしました！
【写真】唯一無二！伊藤氏が描き下ろしたIVEメンバーのビジュアル
ドラマの原作者は、代表作『富江』『うずまき』で知られるホラー漫画家・伊藤潤二氏で、傑作の13作品を厳選してオムニバス形式で実写ドラマ化する。伊藤氏は、海外30カ国以上で出版され、漫画界のアカデミー賞と称される米国アイズナー賞では、日本人最多となる4度の受賞と殿堂入りを果たすなど、「世界のホラーマスター」としてのブランドを築き上げている。
オープニング主題歌を担うIVEは、グローバルに活躍し、世界各国で圧倒的な人気を誇る。今回の楽曲はエッジの効いたビートと中毒性のあるメロディーがキャッチーでありながらもどこか不穏さを感じさせる印象的な一曲となっている。軽やかさの中に潜む違和感や、心地よさと隣り合わせに存在する“異質さ”が絶妙に同居し、聴く者を無意識のうちに引き込んでいく構成となっている。
日常の中に潜むわずかな違和感が、やがて逃れられない恐怖へと変わっていく。そんな伊藤潤二作品特有の“侵食していく恐怖”を、IVEならではの音楽で表現している。今回のコラボに関して、レイは「素敵なコラボをさせていただき、伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください」と喜びをコメント。リズは「私たちの新曲になるのでたくさん聴いてほしいです」、ガウルは「コーラスの部分が特にぞっとするような、恐ろしい雰囲気なのでそこがポイントだと思います」と日本オリジナル新曲に対しての意気込みと注目してほしいポイントをそれぞれコメントした。
ユジンは「初めてこの楽曲を聴いた時、私たちが今までやったことのないスタイルだと思ったので新鮮でした」と語り、アーティストとしての新たな挑戦と、原作へのリスペクトが込められた今回の楽曲は、ドラマの恐怖をより一層引き立てる仕上がりとなっている。
合わせて、伊藤氏がIVEメンバーを描き下ろしたビジュアルも解禁。ビジュアルは、JAPAN 4th EP『LUCID DREAM』期間生産限定盤ジャケットとなり、伊藤氏がIVEのメンバーとIVEの公式キャラクター「MINIVE（ミニブ）」を特別に描き下ろした仕様となっている。IVEの持つ魅力と“不穏さ”が融合した唯一無二のビジュアルとなっている。
メンバーのウォニョンは「伊藤潤二先生の絵や作品のファンだったので、今回一緒にコラボする事ができてすごく嬉しいです」とコメント。続けてイソは「私は“富江”というキャラクターが大好きです！伊藤潤二先生とご一緒できて幸せです」と語り、喜びをにじませた。
■IVE コメント
――楽曲を楽しみにされている皆さんへのメッセージ
ユジン：DIVEのみなさん、たくさん聴いてください！ありがとう！
ガウル：今回私たち頑張ってレコーディングしたので、たくさん聴いてもらえると嬉しいです！
レイ：伊藤潤二先生の世界観にできるだけIVEが寄り添えるようにこの曲を歌ったのでたくさん聴いてください！
ウォニョン：たくさん聴いてくださいね！
リズ：私たちの新曲、たくさん聴いてもらいたいですし、日本のアルバムも発売されますので、(それも)気に入ってもらえたら嬉しいです。
イソ：DIVEの皆さん、私たちの新曲たくさん聴いてくださいね！頑張ってレコーディングしました！