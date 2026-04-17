TWS・SHINYU＆YOUNGJAE、“恋する横顔”披露 HYBE本社・TWS専用練習室も公開
6人組ボーイグループ・TWS（トゥアス）のSHINYU（シンユ）とYOUNGJAE（ヨンジェ）が、23日発売の雑誌『CanCam』6月号（小学館）内の人気企画「恋する横顔」に登場する。
【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
TWSは、SEVENTEENが所属するHYBE MUSIC GROUPレーベルのPLEDIS Entertainmentから2024年にデビューした。今回は、昨年発売したJapan 1st Single「はじめまして」で話題を集めた清涼感あふれるフレッシュな魅力はそのままに、2人の自然体の“横顔”をたっぷりとキャッチする。
撮影の舞台は、韓国・HYBE本社。光を受けて際立つ美しいEラインや、遠くを見つめるまなざしなど、思わず見とれてしまうカットを多数掲載。さらに、これまで日本の雑誌では明かされてこなかったエリアにも足を踏み入れ、HYBE社屋の内部をレポートする。
同誌の撮影は2024年8月号のTWS初登場時以来となる。「CanCam覚えてます」と日本語で話す場面も。YOUNGJAEは、時折日本語も交えながらトークしていた。
横顔企画にちなみ、2人に互いの横顔の“推しポイント”を聞いてみると、「（SHINYUの横顔は）あごのラインからのど仏のラインが完ペキで美しい！」とYOUNGJAE。褒められたSHINYUは、「もっとシャープなフェイスラインを目指して頑張ります（笑）」とちょっぴり照れた様子を見せる。さらに、メンバー内での“イチ推しの横顔”も明らかになる。
また、宿舎でルームメイトの2人の関係性にもぐっと接近。宿舎でのルールや休日の過ごし方、最近一緒に出かけたエピソードなど、2人らしい穏やかな雰囲気のプライベートトークを掲載する。さらに、韓国でのおすすめの過ごし方も。今月号に掲載の「韓国ビューティ旅」大特集と合わせて楽しめる。
今回のロケでは、HYBE社屋の内部を特別に取材。開放感のあるロビーやおしゃれな食堂、社員専用ジムなどに加え、日本の雑誌上では初公開となるアーティストフロアまで、ベールに包まれた内部を届ける。
2人の撮影を行った最上階のForum（多目的スペース）は、社員の憩いの場であり、TWSをはじめアーティストたちのオンラインイベントやSNSの撮影でもよく使用される場所。「何より、TWSがデビューできるかどうかのテストの評価をしていたのがこの場所で、撮影で座った場所にも当時座っていたんです」とSHINYU。その背景を知ると、この場所で切り取られた2人の表情も一層特別なものに感じられる。
さらに、ほぼ毎日足を運び、長いときは1日に7時間も練習しているというTWS専用の練習室も公開する。
【別カット】HYBE本社で撮影！TWS・YOUNGJAE＆SHINYU
TWSは、SEVENTEENが所属するHYBE MUSIC GROUPレーベルのPLEDIS Entertainmentから2024年にデビューした。今回は、昨年発売したJapan 1st Single「はじめまして」で話題を集めた清涼感あふれるフレッシュな魅力はそのままに、2人の自然体の“横顔”をたっぷりとキャッチする。
同誌の撮影は2024年8月号のTWS初登場時以来となる。「CanCam覚えてます」と日本語で話す場面も。YOUNGJAEは、時折日本語も交えながらトークしていた。
横顔企画にちなみ、2人に互いの横顔の“推しポイント”を聞いてみると、「（SHINYUの横顔は）あごのラインからのど仏のラインが完ペキで美しい！」とYOUNGJAE。褒められたSHINYUは、「もっとシャープなフェイスラインを目指して頑張ります（笑）」とちょっぴり照れた様子を見せる。さらに、メンバー内での“イチ推しの横顔”も明らかになる。
また、宿舎でルームメイトの2人の関係性にもぐっと接近。宿舎でのルールや休日の過ごし方、最近一緒に出かけたエピソードなど、2人らしい穏やかな雰囲気のプライベートトークを掲載する。さらに、韓国でのおすすめの過ごし方も。今月号に掲載の「韓国ビューティ旅」大特集と合わせて楽しめる。
今回のロケでは、HYBE社屋の内部を特別に取材。開放感のあるロビーやおしゃれな食堂、社員専用ジムなどに加え、日本の雑誌上では初公開となるアーティストフロアまで、ベールに包まれた内部を届ける。
2人の撮影を行った最上階のForum（多目的スペース）は、社員の憩いの場であり、TWSをはじめアーティストたちのオンラインイベントやSNSの撮影でもよく使用される場所。「何より、TWSがデビューできるかどうかのテストの評価をしていたのがこの場所で、撮影で座った場所にも当時座っていたんです」とSHINYU。その背景を知ると、この場所で切り取られた2人の表情も一層特別なものに感じられる。
さらに、ほぼ毎日足を運び、長いときは1日に7時間も練習しているというTWS専用の練習室も公開する。