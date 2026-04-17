HANA、モードで端正な姿を披露「もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい」
7人組ガールズグループ・HANAが、23日発売のモード誌『SPUR』6月号（集英社）の通常版表紙を飾る。
【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA
HANAは、2025年4月のデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしている。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
インタビューでは、デビュー1周年を経て見えてきたそれぞれの未来図を告白。フェンディのミラノ・コレクションに出席したYURIのファッションへの熱意や、KOHARUの楽曲制作への挑戦、JISOOが描くセルフプロデュースの夢などを掲載する。現在、全17都市を巡る1stツアー『Born to Bloom』を開催中のHANAが、アーティストとして、1人の表現者として、さらなる飛躍を誓う7人の等身大の言葉を届ける。
【HANAコメント全文】
デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（ファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。
【ソロカット】メジャーデビュー1周年！大きく花開いたHANA
HANAは、2025年4月のデビュー以降、リリースする楽曲が次々とチャートを席巻し、自己肯定と多様な個性を尊重する姿勢で社会現象を巻き起こしている。「NEXT VISION」と題した特集では、ジバンシィ、フェラガモ、マックスマーラ、アライアといった個性際立つメゾンの最新ルックをまとい、メンバーの持つ力強さはそのままに、モダンで端正な姿を捉えた。
【HANAコメント全文】
デビューからの1年、応援してくださるHONEYs（ファンネーム）の皆さんのおかげで濃密な時間を過ごせました。今回の撮影では、普段のステージでの活動とはまた違う、新しい自分たちの姿を引き出していただいたと感じています。2年目に突入し、表現の幅を広げながら、もっと新しい世界を皆さんと一緒に見に行きたい。そんな今の私たちの決意が詰まった誌面を、ぜひ楽しんでいただけたらうれしいです。