いぎなり東北産、結成10周年で1st写真集決定 沖縄のリゾート地で撮影
9人組アイドルグループ・いぎなり東北産が、1st写真集『MADE IN TOHOKU』（小学館）を5月22日に発売することが決定した。
【先行カット多数】プールで密着！普段見られないメンバーの姿
メジャーデビュー、そして結成10周年迎えたいぎなり東北産。ファン待望の1st写真集の舞台は、まぶしい太陽と海が広がる沖縄のリゾート地。東北を拠点に活動する彼女たちが、ふだんのステージで見せる表情から一変し、南国の開放感に包まれて見せた「今この瞬間」の輝きを凝縮した。
見どころは、青い空の下、思いっきりプールではしゃぐメンバーたちの姿。水しぶきとともに溢れる躍動感や、メンバー同士の仲の良さが伝わる無邪気な笑顔。さらに、ラグジュアリーなホテルで見せる、しっとり大人びた雰囲気もたっぷり収録されている。
爽やかさと艶やかさのギャップも見ることができ、メンバー9人の魅力が、“いぎなり”（宮城県の方言で「超」や「すごい」の意味）詰め込まれた永久保存版の仕上がりに。ページをめくるたび、新しい“東北産”に出会える一冊となっている。
5月29日にはオンラインサイン会、6月13日には、東京・渋谷にて特典会を行うことも決定した。
【先行カット多数】プールで密着！普段見られないメンバーの姿
メジャーデビュー、そして結成10周年迎えたいぎなり東北産。ファン待望の1st写真集の舞台は、まぶしい太陽と海が広がる沖縄のリゾート地。東北を拠点に活動する彼女たちが、ふだんのステージで見せる表情から一変し、南国の開放感に包まれて見せた「今この瞬間」の輝きを凝縮した。
爽やかさと艶やかさのギャップも見ることができ、メンバー9人の魅力が、“いぎなり”（宮城県の方言で「超」や「すごい」の意味）詰め込まれた永久保存版の仕上がりに。ページをめくるたび、新しい“東北産”に出会える一冊となっている。
5月29日にはオンラインサイン会、6月13日には、東京・渋谷にて特典会を行うことも決定した。