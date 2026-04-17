江頭2:50、ブリーフ団、A.B.C-Z、サンボマスターら出演 『エガフェス2026』配信決定
お笑い芸人の江頭2:50らが出演する『エガフェス2026〜レジェンドイヤー・ファイナル〜 supported by アサヒビール』が、5月30日午後4時からU-NEXTで配信されることが決まった。
【舞台写真】5人揃ったポーズが綺麗！儚げなA.B.C-Z
「エガフェス」は江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」から生まれた、笑いと音楽の祭典。出演者には、ブリーフ団、A.B.C-Z、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、佐賀県人会（オラキオ・どぶろっく・はなわ）らが名を連ねており、追加出演者も後日公開予定となっている。
昨年7月1日に60歳の誕生日を迎えた江頭2:50。そこからの1年間を「レジェンドイヤー」と名付け、芸人として、1人の男として「やりたいこと、やり残したことを全部やる」と宣言してきた。『エガフェス2026』は、そのレジェンドイヤーの集大成として位置づけられている。当日は「俺の人生60年で培ってきたものを全てネタにする」と意気込む江頭2:50が、富士山をバックに人生初のバック転にも挑戦する予定だ。
【舞台写真】5人揃ったポーズが綺麗！儚げなA.B.C-Z
「エガフェス」は江頭2:50のYouTubeチャンネル「エガちゃんねる」から生まれた、笑いと音楽の祭典。出演者には、ブリーフ団、A.B.C-Z、サンボマスター、シュノーケル、ダチョウ倶楽部、佐賀県人会（オラキオ・どぶろっく・はなわ）らが名を連ねており、追加出演者も後日公開予定となっている。