日曜劇場『ＧＩＦＴ』日野雅美役に吉瀬美智子 キャラクター紹介（14）
俳優の堤真一が主演を務める、TBS系日曜劇場『ＧＩＦＴ』（毎週日曜 後9：00）が新たにスタート。今回は、吉瀬美智子が演じる日野雅美を紹介する。
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車いすラグビーを題材にした完全オリジナルストーリーで、弱小チームが数々の困難に立ち向かいながら、仲間や家族の大切さを学び成長していく姿を描く本作。脚本は金沢知樹が手がけ、激しい接触が許され「マーダーボール」とも呼ばれる競技の迫力や男女混合という特徴、日本代表が2024年パラリンピックで初の金メダルを獲得した注目度も背景に、日本車いすラグビー連盟の監修のもとリアルな試合シーンを再現し、心と身体でぶつかり合う人々の“愛と絆”を描く。
吉瀬美智子が演じる日野雅美は、「ブレイズブルズ」の発足時にトレーナーとして加わり、現在は当初から在籍する唯一のスタッフ。チームの母的存在の“女将”。普段は理学療法士としてリハビリセンターで働きながら、ブルズの再起を目指して奮闘している。伍鉄とは従姉妹で、周囲から孤立する伍鉄の数少ない理解者。問題山積みのチームについて伍鉄に愚痴をこぼしたことが思いもよらない運命を生む。
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