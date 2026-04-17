お笑いコンビ「バイきんぐ」が、３度目となる単独ライブツアー「暴音」を今年７〜８月に開催する。

「キングオブコント２０１２」の優勝以来、常にお笑い界の先頭を走り続けているバイきんぐ。今年は、夏の東京公演２ｄａｙｓからスタートし、広島・福岡・愛知・大阪・石川・宮城、そしてファイナル東京公演へ戻る７都市９公演のツアーを敢行する。

今年のライブツアーについて小峠英二は「単独ライブは我々の絶対的な表現の場であり、何ものにも変え難い圧倒的興奮領域。新ネタをやっている時は右脳が溶け出し波動が会場を飛び出し、宇宙と繋がっているような感覚に陥ります。肉親であり友でありライバルであるお客さんと言霊を交わし魂の交換をしながら、現世との決裂に奮闘したいと思います。と、先日西村が言っていました。薬物を使用していると思います」。

西村瑞樹は「ネタを書いてない方の人間に意気込みもへったくれもありません。ひたすら忠実に台本を覚え相方の演出通りにやり切るだけ。ただそのための準備として僕がやることは『早メシ早グソ芸のうち』という芸人の基本を毎日実行するのみ。来たる単独ライブの初日まで、私は快食快便を貫き通すでしょう。皆様、今年もバイきんぐ単独ライブツアー『暴音』を宜しくお願いします」とコメントしている。