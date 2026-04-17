ちゅるんと爽快！　ケンタッキーの新感覚ゼリードリンク『ちゅる〜りぃ』を飲んでみた

4月8日（水）から、全国のケンタッキーフライドチキン（KFC）で、新作ゼリードリンク「ちゅる〜りぃ」が数量限定で発売されました！



KFCからゼリーを使ったドリンクが出るのは、なんと約14年ぶりとのこと。「ちゅる〜りぃ」という絶妙にゆるいネーミングも、気になるポイントです。

とはいえ、実際に「ちゅる〜りぃ」と口に出して注文するのはちょっと恥ずかしいかも……とドキドキしていましたが、セルフオーダーだったのでセーフ（笑）。無事に、「ブルーハワイ」と「ピンククランベリー」の2種類のフレーバーをゲットしました！

商品を受け取ってまず目を奪われたのは、ポップで鮮やかなカラーリングと、カップに描かれた表情です！ キラキラのおめめと、チュッとした口元に、飲む前から愛着がわいてしまいました。

カップの底にはたっぷりのクラッシュレモンゼリーが沈んでいて、その上にそれぞれのフレーバーのレモネードソーダが注がれています。混ぜる前に思わず写真を撮りたくなる、美しいグラデーションです。

公式のおすすめの飲み方にならって、まずはストローを一番下までさして、底のゼリーだけをひと口。弾力のあるゼリーが、「ちゅるんっ！」と勢いよく飛び込んできました！

ゼリーにはレモン果汁とレモンピールが使われているそうで、弾むような食感のあとに、レモンのさっぱりとしたあと味が残ります。

次に、ストローで全体をくるくると軽く混ぜ合わせてから飲んでみます。

見た目も涼しげな「ブルーハワイ」。透き通るようなソーダの軽やかな甘さと、シュワッと弾ける炭酸がとにかく爽快！ なんだかちょっとしたリゾート気分さえ感じる、すっきりとした飲み心地です。

レモンゼリーのほどよい酸味が全体を引き締めてくれるので、甘さが口に残りすぎず、ゴクゴクと飲みやすい味わいでした。

「ピンククランベリー」は、ベリーの華やかでフルーティーな風味がストレートに伝わってきます。ブルーハワイよりも甘さと酸味がはっきりしていて、レモンゼリーと合わせると果実感が増し、飲みごたえがありました。

価格は、どちらも440円（税込）。カロリーは「ブルーハワイ」が196キロカロリー、「ピンククランベリー」が202キロカロリーと、ゼリー入りで満足感があるのに意外と低め！ ちょっと小腹が空いたときや、気分をリフレッシュしたいときにもよさそうです。

同商品は数量限定で、なくなり次第販売終了とのこと。今後は季節ごとにさまざまなフレーバーも展開されるそうで、楽しみです。



いつものケンタッキーとはひと味違う、爽やかでキュートなドリンク体験でした。



（文＝minto）

