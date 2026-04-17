☆楽天―ロッテ（１８：００・楽天モバイル最強）楽天＝藤井、ロッテ＝種市

ロッテの種市が今シーズン初登板先発。今年の３月に開催されたＷＢＣで登板した日本代表の投手では、１４人の中で最後の登場となった。

ＷＢＣで登板した侍ジャパン投手のうち、ＮＰＢの所属は１１人。これまでに先発した投手は７人いる。初戦の勝敗を見ると、●−●−−●○。白星は４月１４日の曽谷（オ）だけで１勝３敗だ。

米大リーグでは山本（ドジャース）が開幕戦で勝った後、菊池（エンゼルス）と菅野（ロッキーズ）が勝敗付かずで１勝０敗。他にＷＢＣで登板はなかったものの、ドジャースの大谷が勝利投手になっている。

今年の種市は１軍こそ初登板ながら、ファーム・リーグでは２試合に登板。計８回を２安打の無失点、１３奪三振と力の違いを見せていただけに、ＷＢＣ組では曽谷に続く初戦白星となるか。

（その他のカード）

☆ヤクルト―巨人（１８：００・神宮）ヤクルト＝ウォルターズ、巨人＝ウィットリー

☆阪神―中日（１８：００・甲子園）阪神＝村上、中日＝柳

☆広島―ＤｅＮＡ（１８：００・マツダスタジアム）広島＝岡本、ＤｅＮＡ＝平良

☆日本ハム―西武（１８：００・エスコンフィールド）日本ハム＝北山、西武＝渡辺

☆ソフトバンク―オリックス（１８：００・みずほペイペイドーム）ソフトバンク＝徐若熙、オリックス＝高島