◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）

２５年の最優秀障害馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、６枠６番に決定。昨年の本レース、中山大障害に続く３度目の頂点を目指す。

障害転向後の２戦を楽勝中の新星ホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は３枠３番、引退を表明した石神深一騎手のラストＧ１となるプラチナドリーム（牡７歳、美浦・菊川正達厩舎、父ホッコータルマエ）は５枠５番から大舞台に挑む。

決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ポリトナリティー 牝５ ６１ 水沼 元輝

（２）フォージドブリック 牡５ ６３ 大江原 圭

（３）ホウオウプロサンゲ 牡５ ６３ 小野寺 祐太

（４）サンデイビス 牡８ ６３ 上野 翔

（５）プラチナドリーム 牡７ ６３ 石神 深一

（６）エコロデュエル 牡７ ６３ 草野 太郎

（７）ネビーイーム 牡８ ６３ 小牧 加矢太

（８）ヘザルフェン 牡５ ６３ 森 一馬

（９）タンジェントアーク セン８ ６３ 五十嵐 雄祐

（１０）ディナースタ 牡７ ６３ 高田 潤