エコロデュエル

写真拡大

◆第２８回中山グランドＪ・ＪＧ１（４月１８日、中山競馬場・障害芝４２６０メートル）

　２５年の最優秀障害馬エコロデュエル（牡７歳、美浦・岩戸孝樹厩舎、父キタサンブラック）は、６枠６番に決定。昨年の本レース、中山大障害に続く３度目の頂点を目指す。

　障害転向後の２戦を楽勝中の新星ホウオウプロサンゲ（牡５歳、栗東・矢作芳人厩舎、父キズナ）は３枠３番、引退を表明した石神深一騎手のラストＧ１となるプラチナドリーム（牡７歳、美浦・菊川正達厩舎、父ホッコータルマエ）は５枠５番から大舞台に挑む。

　決定した枠順は次の通り（馬番、馬名、性齢、斤量、騎手の順）。

（１）ポリトナリティー　　牝５　６１　水沼　元輝

（２）フォージドブリック　牡５　６３　大江原　圭

（３）ホウオウプロサンゲ　牡５　６３　小野寺　祐太

（４）サンデイビス　　　　牡８　６３　上野　翔

（５）プラチナドリーム　　牡７　６３　石神　深一

（６）エコロデュエル　　　牡７　６３　草野　太郎

（７）ネビーイーム　　　　牡８　６３　小牧　加矢太

（８）ヘザルフェン　　　　牡５　６３　森　一馬

（９）タンジェントアーク　セン８　６３　五十嵐　雄祐

（１０）ディナースタ　　　牡７　６３　高田　潤