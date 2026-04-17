元ＳＫＥ４８のメンバーでフリーの柴田阿弥アナウンサー（３３）が大学院卒業を報告し、多くの反響が寄せられている。

柴田アナは１７日までにインスタグラムを更新し、「大学院卒業 年度末 新年度でバタバタしていてＳＮＳに書くのが遅くなりましたが、この３月で専門職大学院を卒業しました 公共政策修士課程を修了しました！」と伝えた。

「地元の大学に通っていた頃は、自分が大学院に行くなんて想像もしていませんでした ただ、最近は周りに社会人大学院生の方が多くいて、お話を聞くうちに自分も挑戦してみたいと思うようになり、最初はほぼ勢いで飛び込みました」と学んだ理由を説明し、「実際に通ってみると、周りからも『変わったね』と言ってもらえることが増え、自分自身でも物事の見方や視点が広がったと感じています。挑戦して本当によかったです」と収穫を感じているという。

「卒業式は出ないつもりでしたが、私が最後に出た卒業式が中学校だったこともあり、両親が地元から来るというので参加しました 両親もとても喜んでくれて、出てよかったです」と記念写真をアップ。

「この１年は仕事の幅も広がりました。もともとは、キャリアの幅を広げるため今の仕事を辞めて別の仕事をしようと思い大学院に行きましたが、まだ現職で全力で挑戦したいこと、成長したいと思えることに出会えました。この２年は仕事との両立の日々だったので、今年はその分、超お仕事したい気持ちです 働きます〜〜！」と意気込み、「＃社会人大学院 ＃リスキリング ＃学び直し」とタグを添えた。

この投稿にはフォロワーから「カッコよすぎる！！」「びっくり！おめでとうございます」「リスキリング、私もいい歳ですが頑張ろうと思います」「仕事との両立大変だったと思うけど、あやちゃんはよく頑張りました！」「お仕事忙しい中凄い！」「なんと、流行りの二刀流だったんですね！」などの声が寄せられている。

柴田アナ２０１０年９月にＳＫＥ４８の４期生オーディションに合格。１６年８月にＳＫＥを卒業。同９月から「セント・フォース」に所属し、フリーアナウンサーとしての活動を開始した。