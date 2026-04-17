ミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートペアで金メダルを獲得した、“りくりゅう”こと三浦璃来と木原龍一。4月17日、2人がそれぞれのSNSで、今シーズンを持って引退することを発表した。

【写真】「異次元すぎて…」ファンも驚愕したりくりゅうの“神技”動画

連名で「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告したりくりゅう。 「私たちはやり切ったという気持ちでいっぱいで、悔いはありません。これまでのすべてが誇りであり、大切な財産です」と綴った2人は、「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに2人で挑戦していきます」と記している。

自撮り棒を手に「デススパイラル」

そんな発表と同日の17日、早くもりくりゅうの新たな挑戦が。『Google Chrome』の新広告で、2人が初のCM出演を果たすのだ。「涙もろいパートナー」篇では、三浦が「私のパートナーがとっても涙もろいんだけどどうしたらいい？」と、Google検索のAIモードに質問。木原が「検索で出ないでしょ」とツッコみ、AIがユニークな解決策を提案する内容となっている。また、「No.1を支える」篇は、氷上で演技する2人をカメラマンが追いかける形で撮影されている。

Googleの公式YouTubeでは、撮影時の様子やインタビューも公開。ユーザー数No.1ブラウザであるGoogle Chromeにちなんで「お互いのNo.1だと思うところ」について問われると、木原は「本当に追い込まれたときの気持ちの強さ」、三浦は「“優しいところ”と“真面目なところ”」とそれぞれ回答した。

そんなCM公開に際して、スケートファンの間で話題となっている映像が。

「Google Japanの公式SNSやYouTubeでは、りくりゅうが同社のAndroidスマートフォン『Google Pixel』を使用して互いを撮り合った特別動画も公開されています。自撮り棒付きのスマホを手にした2人がリンクを滑走する映像ですが、気持ちよさそうに滑る中で、三浦さんが“これでデススパイラルとかしてみたくない？”と提案。木原さんも“ああ、できるかな？”と応え、2人は自撮り棒を手にした状態で、空いているもう片方の手を取り合って技を披露しました」（スポーツ紙記者）

片手が使えない状態で、軽々と“神技”を披露したりくりゅう。ファンたちからは、「自撮り棒持ってデススパイラルしてる！！！」「雑談しながらデススパイラルしてるの凄い」「いざ競技者の目線で見てみると異次元すぎて…」「2人それぞれ自撮りしながらデススパイラル出来るもの？！やっぱ金メダリストはやる事がエグすぎる」「デススパイラルをスマホ片手に話しながら…宇宙一のりくりゅうしかできん！」など、驚きの声が多数寄せられている。

新CMの放映が始まる17日には、9人組アイドルグループ『Snow Man』の冠番組、『それSnow Manにやらせて下さい』（TBS系）にも出演予定のりくりゅう。各メディアに引っ張りだこの人気は、まだまだ続きそうだ。