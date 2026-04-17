サッカー北中米クラブNo.1を決める戦い、北中米チャンピオンズカップの解説を務める林陵平さんが、注目ポイントを語ってくれました。

北中米カリブ海サッカー連盟に所属する41協会の中から27クラブが出場している今大会。林さんは、北中米地域のサッカー熱の盛り上がりに驚いたそうです。

「FIFAワールドカップが開催されることもあって、すごく盛り上がっていますね。特にアメリカはメッシや、ソン・フンミンといったスター選手がいることによって、アメリカの中での注目度が上がっているんで、この北中米チャンピオンズカップもすごく盛り上がってると思います」

そしてサッカーのクオリティーにも注目してほしいと語ります。

「個人のレベルがすごく上がってると思いますし、いい監督が来て、すごく組織的なフットボールをしてるんで、本当にレベルは上がってると思います。もともと個人技のレベル、個人の技術がすごく高い中で、11人でどう動くか、どう戦うかっていう部分が洗練されてきて、チームとして戦えるようになってきてるのかなと思います」

そして今大会は、ワールドカップ出場、そして活躍が期待される選手たちに注目しているそうです。

「スター選手はすごく分かりやすいですよね。韓国のソン・フンミン（ロサンゼルスFC）もそうですし、コロンビアのGKミエル（クルスアスル）もそうですね。個人のスキルのレベルが高いと思うので、特に個人の部分を注目してほしいなと思います」

■放送CS放送：日テレジータス2026年4月18日(土)午後7:00-午後9:00北中米チャンピオンズカップ2026 準々決勝 1stレグ ロサンゼルスFC × クルスアスル