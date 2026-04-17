お笑いコンビ「アンタッチャブル」の山崎弘也（50）が、16日放送のテレビ朝日「アメトーーク！」（木曜後11・15）に出演。芸人人生で初めてリクエストしたことを明かした。

相方・柴田英嗣とのコンビでデビューし、今年で芸歴32年。これまで「自分の仕事を“こうしてほしい”とか、一度も言ったことがない」と打ち明けたが、「WBCだけは」と山崎。3月に行われた第6回ワールド・ベースボール・クラシック（WBC）で、ベネズエラが米国を制した決勝戦を振り返った。

当日、試合開始時間は朝の9時。12時からラジオ番組の収録を予定していた山崎は「もう（試合の）クライマックスでラジオなんです、絶対に」と予想した。

そのため「やっぱり平常心で“どうも〜”とか言えない。これはさすがに」と決意し、「初めて“そこちょっと、どうにかずらせないですか？”」とスケジュールの変更を申し出たという。

これを受けて「さや香」の新山は、準々決勝での日本―ベネズエラ戦は「ルミネの出番やった」と告白。「ちょうど森下選手が逆転したぐらいに1ステ目があって、漫才も絶好調やって」と明かした。

しかし「2ステ目の出番は（日本が）負けた後」といい、「スベリましたもんね」とぶっちゃけ。ツッコミの「なんでやねん！」は「相方にっていうより、全部WBCにいってまう。アメリカに向けてツッコんでたみたいな」と笑わせていた。