「りくりゅう」ことフィギュアスケートのペアでミラノ・コルティナ五輪金メダルの三浦璃来、木原龍一（木下グループ）組が１７日、ＳＮＳで引退を表明した。

多くの反響が寄せられる中、雑誌「家庭画報」（世界文化社）の公式インスタグラムでは「三浦璃来選手、木原龍一選手心を震わす美しいスケーティング、数々の苦難を乗り越えて競技に取り組むひたむきな姿に、たくさんの感動をいただきました。長い間の競技生活、本当にお疲れさまでした」とねぎらいのコメント。

「今後のますますのご活躍を、心からお祈りしています。家庭画報編集部 一同 撮影／鍋島徳恭」とつづり、ともに和装でモデルを務めた２ショットが掲載。フォロワーから「お着物りくりゅう〜特別でした」との声が上がった。

２人はそれぞれのＳＮＳで「この度、三浦璃来・木原龍一は今シーズンをもちまして現役を引退することを決断しました」と報告。「これからもペアを、日本の皆様にもっと知っていただけるよう、新しいことに２人で挑戦していきます」と今後の活動にも意欲を見せており、ＳＮＳ上では「何するんだろうなぁ楽しみ」「コーチングとかかなぁ。もしかして。。。気になりますなぁ」「りくりゅうペアの新しい挑戦、楽しみに待ってます」「これから二人で何をするのかな？」「何を始めるのかな？」「アイスショーに出たり、するのかな？」など注目が集まっている。