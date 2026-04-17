今日の朝ドラ見た？ 日常の話題のひとつに最適な朝ドラ（連続テレビ小説）に関する著書を2冊上梓し、毎日レビューを続けて12年目の著者による「読んだらもっと朝ドラが見たくなる」「誰かと話したくなる」連載です。本日は、第15回（2026年4月17日放送）の「風、薫る」レビューです。（ライター 木俣 冬）

「私は炊き出しを受ける側でしたのよ」

捨松（多部未華子）の「バザー」の発音が印象的。ほかにも、いかにも英語の発音を丁寧に勉強したという感じの発音を多部未華子さんが見事に演じている。

捨松は鹿鳴館で着飾って踊っているだけではない。真面目に社会活動を行っている。

御婦人たちを集めて「まずは私たち夫人が困っている人のために働く、それこそこの国の真の開化のために欠かせないことなのです」と語り、次回の活動をバザーにするか、貧しい人たちへの炊き出しにするのか、意見を聞く。

その結果、炊き出しに決定。

捨松は、御婦人方を返したあと、直美（上坂樹里）を呼び、直美のうその辻褄合わせをするように助言する。直美が適当なことを言っているのをチェックしているのだ。でも、とがめることなく、むしろ協力的。

りん（見上愛）の素性がどうであろうとリターンさえあればいいと寛大な清水卯三郎（坂東彌十郎）と捨松は似ている。名前や肩書ではなく、その人の内面を見ているのだ。いい人たちに出会えて直美もりんも恵まれている。

ここで捨松の過去が語られる。

アメリカにいたとき夫人たちによる慈善会でバザーや炊き出しをしていた捨松。それを日本にも根付かせようとしている。おなかをすかせた子たちがパンをもらって笑顔になる。その姿と、会津戦争に巻き込まれた9歳の自分が重なった。

「私は炊き出しを受ける側でしたのよ」

夫・巌（高嶋政宏）の故郷である薩摩藩から何千発の大砲を撃ち込まれて亡くなっていく人たちを何人も見て、戦に負けたときには冷え切ったはずの握り飯が無性に美味しかった。この回想シーンは短いながら気合が入っていて、大河ドラマのようだった。

自分が飢えを経験しているからこそ、二度と同じ思いを子どもたちに味わせたくないのだろう。だからこそ、直美のような社会からはみ出した者にも寛容なのだろう。

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