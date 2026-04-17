子宮頸がんの再々再発を公表している俳優の古村比呂さんが4月16日、自身のブログを更新。体調不良のため、予定していた抗がん剤治療をキャンセルしたことを明かしました。

【写真を見る】【 がん闘病 】古村比呂さん 抗がん剤治療をキャンセル「体調がスッキリしなく」「副作用が色々と起こりそうな感じがして」





古村さんは「今日は抗がん剤治療DAYでしたが 体調がスッキリしなく」と切り出し、「 何だか今日 治療を受けられたとしても 副作用が 色々と起こりそうな感じがして」と率直な心境を吐露。









「悩んだ結果 今日の治療は キャンセルして 体調が良くなってから 抗がん剤治療を受けることにしました」と綴り、「暫くは 免疫アップに努めます」と前向きな姿勢を示しました。









また、投稿では三男との心温まるエピソードも紹介。「三男が2017年 子宮頸がん再発治療を終えた日に『治療頑張ったね』と買ってくれたマッサージ器を これまた 三男がプレゼントしてくれた座椅子に乗せて使ってみました」と綴り、思い出の詰まったマッサージ器の写真を公開。









「ご覧のとおり マッサージ器は年季が入っています ただこれは私にとっての宝物 壊れるまで 使い続けます」と、家族への感謝の思いを綴りました。









最後には「では 今日一日 有り難う グンナイ は〜」「嫌なことみんな吐き出してグンナイ は〜」と、明るく前向きな言葉で締めくくりました。









古村さんは19歳でクラリオンガール準グランプリに選出後、21歳でNHK連続テレビ小説『チョッちゃん』のヒロインを務め一躍人気女優に。現在はがん治療と並行しながら、女優としての活動も再開しています。









【古村比呂さんのがん闘病経緯】

2012年1月：子宮頸がんが判明し、子宮を全摘出

2017年3月：がんの「再発」を公表

2017年11月：がんの「再々発」を公表

2023年1月：がんの「再々再発」を公表

【担当：芸能情報ステーション】