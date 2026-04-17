世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は１６日、日本語公式「Ｘ」で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）のメインイベントで元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊と対戦するロッタン・ジットムアンノン（タイ）が「ＯＮＥ」でのラストマッチになることを発表した。

「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦する。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴが独占ライブ配信する。

ロッタンは「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」でこの試合で引退を表明している武尊が対戦するが、１５日に公式ＳＮＳで契約義務違反でロッタンに対し、タイ、日本、シンガポールで法的措置を開始したとの声明を発表していた。

しかし、１６日の公式「Ｘ」でこの一戦を「武尊の現役引退試合。そしてロッタンのＯＮＥラストマッチ」とポストし「両雄のすべてをかけた最終決戦」と予定通り実施されることを伝えていた。

なお、この試合で引退する武尊と団体を去るロッタンとの対戦は「フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦」として行われる。

◆４・２９有明全対戦カード

▼メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦

ロッタン ＶＳ 武尊

▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ

若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ

▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ

吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ

▼第１２試合 バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ

ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴

▼第１１試合 フェザー級キックボクシング

マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人

▼第１０試合 アトム級総合格闘技

三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優

▼第９試合 バンダム級キックボクシング

秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢

▼第８試合 フェザー級キックボクシング

和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ

▼第７試合 アトム級総合格闘技

平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット

▼第６試合 フライ級総合格闘技

和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎

▼第５試合 ストロー級総合格闘技

山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平

▼第４試合 フライ級ムエタイ

士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ

▼第３試合 ストロー級キックボクシング

黒田斗真 ＶＳ 田丸辰

▼第２試合 フライ級キックボクシング

陽勇 ＶＳ 内藤大樹

▼第１試合 バンダム級総合格闘技

永井奏多 ＶＳ 神部篤坊