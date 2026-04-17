武尊「引退試合」で対戦するロッタン「ＯＮＥラストマッチ」決定…４・２９有明アリーナ「Ｕ―ＮＥＸＴ」独占ライブ配信
世界最大の格闘技団体「ＯＮＥ Ｃｈａｍｐｉｏｎｓｈｉｐ」は１６日、日本語公式「Ｘ」で２９日に有明アリーナで開催する「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ １」（試合開始・午後２時半）のメインイベントで元Ｋ―１世界３階級制覇王者の武尊と対戦するロッタン・ジットムアンノン（タイ）が「ＯＮＥ」でのラストマッチになることを発表した。
「ＯＮＥ ＳＡＭＵＲＡＩ」は、ＭＭＡ、ムエタイ、キックボクシング、サブミッショングラップリングの各競技で、日本の人気格闘家と次世代アスリートが参戦する。大会は、Ｕ―ＮＥＸＴが独占ライブ配信する。
ロッタンは「フライ級（６１・２キロ以下）キックボクシング暫定世界王座決定戦」でこの試合で引退を表明している武尊が対戦するが、１５日に公式ＳＮＳで契約義務違反でロッタンに対し、タイ、日本、シンガポールで法的措置を開始したとの声明を発表していた。
しかし、１６日の公式「Ｘ」でこの一戦を「武尊の現役引退試合。そしてロッタンのＯＮＥラストマッチ」とポストし「両雄のすべてをかけた最終決戦」と予定通り実施されることを伝えていた。
なお、この試合で引退する武尊と団体を去るロッタンとの対戦は「フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦」として行われる。
◆４・２９有明全対戦カード
▼メインイベント フライ級キックボクシング暫定世界王者決定戦
ロッタン ＶＳ 武尊
▼第１４試合 フライ級総合格闘技世界タイトルマッチ
若松祐弥 ＶＳ アバズベク・ホルミルザエフ
▼第１３試合 アトム級ムエタイ 世界タイトルマッチ
吉成名高 ＶＳ ソンチャイノーイ
▼第１２試合 バンダム級キックボクシング世界タイトルマッチ
ジョナサン・ハガティー ＶＳ 与座優貴
▼第１１試合 フェザー級キックボクシング
マラット・グレゴリアン ＶＳ 海人
▼第１０試合 アトム級総合格闘技
三浦彩佳 ＶＳ 澤田千優
▼第９試合 バンダム級キックボクシング
秋元皓貴 ＶＳ 久井大夢
▼第８試合 フェザー級キックボクシング
和島大海 ＶＳ リカルド・ブラボ
▼第７試合 アトム級総合格闘技
平田樹 ＶＳ リトゥ・フォガット
▼第６試合 フライ級総合格闘技
和田竜光 ＶＳ 伊藤盛一郎
▼第５試合 ストロー級総合格闘技
山北渓人 ＶＳ 黒澤亮平
▼第４試合 フライ級ムエタイ
士門 ＶＳ ジョハン・ガザリ
▼第３試合 ストロー級キックボクシング
黒田斗真 ＶＳ 田丸辰
▼第２試合 フライ級キックボクシング
陽勇 ＶＳ 内藤大樹
▼第１試合 バンダム級総合格闘技
永井奏多 ＶＳ 神部篤坊