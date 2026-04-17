住宅を飲み込む真っ赤な炎と響き渡る破裂音　広島・東広島市の住宅で火災　焼け跡から1人の遺体　70代父親と連絡取れず　

広島・東広島市の住宅街で16日、住宅で火災が発生した。目撃者によると、火は瞬く間に広がったという。焼け跡から1人の遺体が見つかった。40代の息子がけがをして搬送され、この家に住む70代の父親と連絡が取れていないという。

「2階から真っ黒い煙が…」瞬く間に住宅へ広がる炎

住宅をまるごと飲み込んだ真っ赤な炎。広島・東広島市の住宅街に破裂音が響き渡る。

16日午前6時半過ぎ、火元の家に親子で住む40代の息子から「火が出ている。逃げ遅れた人がいる」と119番通報があった。

目撃者によると、火は瞬く間に広がったという。

目撃者：

真っ黒い煙が2階から上がった。息子さんが窓を開けて瓦屋根の上に座り込んでいるのは見た。

1階部分は黒焦げ 焼け跡から1人遺体を発見

火は約2時間半後にほぼ消し止められたが、40代の息子がけがをし、焼け跡から1人の遺体が見つかった。

発生から3時間以上経っても消火活動が行われ、1階とみられる部分は黒焦げとなり、ほぼ焼けてしまっているのが確認できる。

警察によると、この家に住む70代の父親と連絡が取れていないという。

（「イット！」4月16日放送より）